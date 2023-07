Ігри розуму. Навчальні варгейми для військовослужбовців

Варгейми — важливий елемент підготовки військових в армії. Щоб максимізувати потенціал військових ігор, необхідно підготуватися до викликів майбутнього, а також відродити освітній варгеймінг на тактичному рівні.

У багатьох статтях, присвячених варгеймінгу, наводяться знамениті висловлювання адмірала Честера Німіца або прусського генерала XIX століття Карла фон Маффлінга про найважливішу роль варгеймів у досягненні військового успіху. Але при цьому часто забувають, що знамениті варгейми епохи Німіца і фон Маффлінга створювали як навчальні, доступні, повторювані, їх проводили на рівні бойової одиниці. Сьогодні, навпаки, варгеймінг ризикує стати винятковою сферою діяльності обраних офіцерів і керівництва. А коли варгеймінг зосереджений у руках жменьки обраних, він дедалі сильніше схильний до злетів і подальших падінь, що призводить до швидкої втрати переваг і досвіду.

Фокус переклав статтю Себастьяна Дж. Бе про те, як застосовувати варгейми під час навчання військових.

Аби максимально використати потенціал варгеймінгу і підготуватися до викликів майбутнього, оборонному співтовариству необхідно відродити і розширити освітній варгеймінг на тактичному рівні. Варгеймінг має повернути собі історичні позиції найважливішого освітнього інструменту для всіх видів військ. Як професійний розробник і викладач варгеймів, я зацікавлений у розвитку й успіху варгеймінгу. Але ця стаття не є аргументом на користь якогось одного варгейму або технології, включно з моїми власними. Навпаки, я вважаю, що для успіху спільного освітнього варгеймінгу Міністерству оборони слід створити спеціальний фонд освітнього варгеймінгу, сприяти розвитку різноманітної екосистеми варгеймінгу та впроваджувати нові технології.

Варгеймінг як інтелектуальна вправа

Коли командири та офіцери справді вчаться ухвалювати тактичні та оперативні рішення? За межами реального бойового розгортання такі можливості випадають вкрай рідко. Навчання типу Resolute Dragon призначені для демонстрації технологій, відпрацювання навичок і взаємодії. Вони проводяться за сценарієм — так і має бути. Для більшості учасників ці навчання не становлять значущої можливості інтелектуального вдосконалення. Однак навчальні варгейми дають змогу командирам потренувати свої інтелектуальні м'язи — поборотися з активним супротивником, адаптуватися до неочікуваних викликів і дослідити нові напрямки.

Головна цінність навчальних варгеймів полягає не в гіперреалістичному винесенні рішень чи привабливій візуалізації, а в багаторазовому розв'язанні проблем, пов'язаних з ухваленням рішень, і навіть у невдачах. У книжці "Логіка невдачі" Дітріх Дьорнер стверджує: "Генії стають геніями від народження, тоді як мудрі віднаходять свою мудрість через досвід. І мені здається, що здатність розв'язувати проблеми найбільш підходящим способом — відмінна риса мудрості, а не геніальності". У варгеймі невдача є не остаточною, а лише дає можливість навчитися нового методу досягнення успіху. Командир тактичного рівня, який уперше ухвалює самостійні рішення в умовах стресу, не повинен перебувати на полі бою. Якщо об'єднаним силам справді потрібні досвідчені фахівці з ухвалення рішень на всіх ешелонах, то інтелектуальні вправи мають стати постійними та безперервними. Подібно до того, як фізичні м'язи напружуються, розтягуються і зміцнюються під час фізичних тренувань, об'єднані сили повинні прагнути використовувати навчальні варгейми як тренувальні арени для ухвалення рішень, забезпечуючи повторюваність та умови для підготовки військ.

Дійсно, цінність повторюваного, експериментального навчання за допомогою навчальних варгеймів неодноразово знаходила підтвердження протягом усієї їхньої історії. Під час Другої світової війни Західний підрозділ тактичних підходів використовував навчальні варгейми для навчання тактики і поширення отриманих уроків серед командирів під час битви за Атлантику. Аналогічним чином, знамениті ігри міжвоєнного періоду у Військово-морському коледжі США сприяли підготовці цілого покоління морських офіцерів до вирішення завдань Другої світової війни. Під час холодної війни армія США використовувала військову гру Dunn-Kempf для навчання ухвалення тактичних рішень малими підрозділами та використання зброї противника. У військово-морському флоті США в 1980-х роках з'явилися комерційні мініваргейми Harpoon і SEATAG, розроблені Військово-морським коледжем США, які здобули широку популярність завдяки детально опрацьованим військово-морським сутичкам.

У 1980-1990-х роках Корпус морської піхоти США створив сімейство навчальних варгеймів, які отримали загальну назву TACWAR. Воно складалося з чотирьох окремих варгеймів: гри ротного рівня під назвою TACWAR; гри на рівні штабу батальйону та амфібійного підрозділу морської піхоти під назвою STEELTHRUST; гри для штабів полків і амфібійних бригад морської піхоти під назвою LANDING FORCE; та варгейму стратегічного рівня для штабів амфібійних сил і амфібійних бригад морської піхоти під назвою WARFARE. Сімейство варгеймів TACWAR було поширене в тактичних підрозділах по всьому корпусу морської піхоти, а також забезпечене допоміжним персоналом, технікою та фінансуванням для підтримки варгеймінгу на місцях.

Історія також показала, що навчальні варгейми найкраще працюють, коли вони є частиною стабільної системи професійної військової освіти. Величезний вплив міжвоєнних варгеймів Військово-морського коледжу був обумовлений поєднанням систематичної роботи, повторень і досвіду, отриманого під час флотських навчань. Пітер Перла, автор книжки "Мистецтво варгеймінгу", називає цей процес "циклом навчання", коли мультимодальні методи навчання гармонійно поєднуються і підсилюють один одного. Навчальні варгейми не передбачають майбутнє. Навпаки, вони надають інтелектуальну пісочницю для пошуку можливих відповідей на складні проблеми, що виникають на полі бою.

Злети і падіння

Успіхи навчальних варгеймів очевидні з історії, як і їхні життєві цикли. Навчальний варгеймінг, як і варгеймінг у ширшому сенсі, історично схильний до злетів і падінь. Нині варгеймінг є популярним словом в оборонних колах, про що свідчать усі напрямки — від варгеймінгу з використанням ШІ до експериментального варгеймінгу. Під впливом інструкції Об'єднаного комітету начальників штабів 2020 року щодо професійної військової освіти навчальні варгейми переживають запізніле відродження, оскільки професійні військові навчальні заклади дедалі частіше включають варгеймінг у свої навчальні програми. Окремі навчальні заклади, як-от Військовий коледж сухопутних військ та Університет морської піхоти, активно використовують методи експериментального навчання та варгеймінгу. Розвитку хмарної системи варгеймінгу в Університеті морської піхоти сприяло збільшення фінансування та наявність спеціального персоналу, що займається варгеймінгом. Однак розвиток варгеймінгу в навчальних закладах, хоча й гідний захоплення та необхідний, приносить користь лише меншості офіцерів.

На відміну від цього, навчальні варгейми в тактичних підрозділах залишаються випадковим побічним ефектом індивідуальної ініціативи, що залежить від гнучкості організаційної структури. Я бачив, як незліченна кількість підрозділів боролися і досягали успіху у створенні потенціалу для варгеймінгу у своїх організаціях, але з кожною зміною командування він неодмінно зникав. Це трагічно поширене явище.

З 1982 до 1990-х років у базовому навчанні та академії штабних унтерофіцерів морської піхоти використовували систему TACWAR для проведення навчальних варгеймінгів, яка набула широкого поширення в підрозділах корпусу морської піхоти. Однак наприкінці 1990-х років TACWAR розрісся за рахунок кількох розширень правил і модулів, а допоміжна інфраструктура поступово зникла. Зрештою гра стала занадто обтяжливою. Прагнення до єдиного рішення в галузі варгеймінгу зруйнувало колись багатообіцяюче сімейство навчальних варгеймів. Чи буде розвиватися інфраструктура і різноманітність нинішнього покоління навчальних варгеймів, поки невідомо.

Побудова екосистеми навчальних варгеймів

Що можна зробити, аби розірвати порочне коло злетів і падінь і запровадити навчальний варгеймінг на всіх рівнях? Не існує єдиного ідеального варгейму для всіх освітніх потреб. Ескадрилья тактичної авіації та штаб планування матеріально-технічного забезпечення матимуть свої власні специфічні цілі навчання. Це означає, що об'єднані сили повинні прагнути до розвитку, розширення та підтримки різноманітної екосистеми навчальних варгеймів.

Найпростішим і найдоцільнішим варіантом здається забезпечення тактичних підрозділів готовими комерційними варгеймами. Це перевірений і надійний метод. Наприклад, Коледж командування і генерального штабу сухопутних військ США використовує для своїх занять низку комерційних ігор, як-от "Race to the Rhine", "Friedrich", "Battle for Moscow" і "Root". Ба більше, комерційні варгейми набувають дедалі більшого поширення в підрозділах. Як вступні варгейми в тактичних підрозділах використовуються "Shores of Tripoli" і "Memoir 44". Комерційні варгейми надають можливість розглядати моменти військової історії в динаміці. Однак їхня користь обмежена прагненням залучити широку цивільну аудиторію. Крім того, комерційні ігри можуть не відображати всі нюанси та специфіку ухвалення рішень, необхідні для варгеймінгу на базі підрозділів. Наприклад, ігри "Twilight Struggle", "Flashpoint: South China Sea" і "Divided Europe" — чудові варгейми про вплив, але вони можуть не відповідати специфічним потребам підрозділів із цивільних питань.

Навчальні варгейми, створені за індивідуальним замовленням, завжди будуть точнішими, але вони потребують значного часу на підготовку і обмежені у виробництві та поширенні. У 2022 році 24-та авіагрупа морської піхоти спонсорувала групу моїх аспірантів із Джорджтаунського університету для розробки індивідуальної навчальної гри з вивчення стратегічного підйому в індо-тихоокеанському конфлікті. Одержаний варгейм під назвою "Fight to the Fight" зажадав п'яти місяців досліджень і проєктування, після чого його передали до 24-ї групи морської піхоти для подальшої розробки. Аналогічним чином, гру "Thor's Hammer", присвячену логістиці, розробив Коледж командування і Генерального штабу для своєї навчальної програми, а потім вона поширилася серед кількох армійських підрозділів. Військово-морський коледж також розробив "War at Sea" — налаштовувану систему варгеймів, що вивчає оперативне планування від Другої світової війни до сучасної епохи. Підполковник ВПС Трой Пірс розробив варгейм "Kingfish ACE", в якому вивчаються складнощі планування і мобілізації багатофункціональної авіації в операціях з маневреного бойового застосування.

Комерційні варгейми надають можливість розглядати моменти військової історії в динаміці. Однак їхня користь обмежена прагненням залучити широку цивільну аудиторію

Створені на замовлення навчальні варгейми надають підрозділам можливість узгоджувати свої конкретні навчальні завдання з дизайном гри. Рівень складності, простір ухвалення рішень гравцями і тематична спрямованість можуть бути адаптовані під конкретне навчальне завдання. Однак поширення таких ігор обмежене, оскільки вони часто виготовляються вручну і випускаються в обмеженій кількості.

Гнучкі, готові навчальні варгейми, розроблені спеціально для військової аудиторії, є вдалим балансом між крайнощами комерційних і замовних навчальних ігор. Квінтесенцією цього є система "Operational Wargame System", розроблена полковником у відставці Тімом Барріком. Вона являє собою звід правил оперативної військової гри з різними модулями, що включають кілька регіонів і бойових порядків, що дає змогу адаптувати гру. Цю гру використовують підрозділи і командування об'єднаних сил, а також союзники і партнери для розвитку оперативного мистецтва і планування. Аналогічним чином, моя власна військова гра "Littoral Commander: Indo-Pacific wargame" (раніше називалася "Fleet Marine Force") досліджує тактичні бойові дії в гіпотетичних конфліктах у регіоні, роблячи акцент на Force Design 2030 і літоральному полку морської піхоти. "Littoral Commander" використовувався в Школі експедиційних бойових дій морської піхоти і продовжує знаходити застосування на просунутому курсі в Коледжі військової освіти рядового складу. Що ще важливіше, "Littoral Commander" активно використовується в тактичних підрозділах всієї морської піхоти.

Готові військові навчальні варгейми поєднують у собі доступність комерційних ігор і специфіку індивідуальних варгеймів. Це дає змогу розширити коло гравців: від невеликих груп студентів, які проходять професійне військове навчання, до ширших об'єднаних сил. Капітан армії, який грає в "Operational Wargame System", і рядовий морської піхоти, який грає в "Littoral Commander" у своєму підрозділі, можуть посприяти розвитку варгеймінгової грамотності. Однак готові військові навчальні варгейми також неймовірно трудомісткі та складні в розробці. Наприклад, "Littoral Commander" знадобилося три роки проєктування, розробки та ігрових випробувань, перш ніж її випустили в продаж.

Уникнути помилок минулого

Концепція розвитку різноманітної освітньої екосистеми варгеймінгу не зовсім нова. Варгейми TACWAR були задумані як сімейство варгеймів, кожен з яких призначений для своєї основної аудиторії. Аналогічним чином, "список варгеймів для навчання" намагалися ввести з початку 1990-х років. Однак в обох випадках ініціативу не підтримали, і навчальне середовище було забуте. Щоб уникнути повторення цієї історії, об'єднаним силам слід розглянути кілька подальших кроків.

По-перше, створити щорічний фонд навчальних варгеймів для підтримки варгеймінгу в тактичних підрозділах — зокрема, для розробки індивідуальних варгеймів для досягнення конкретних цілей навчання. Слід визнати, що нинішній фонд Wargaming Incentive Fund дедалі більше підтримує навчальні варгейми. Однак конкуренція аналітичних і навчальних варгеймів за обмежені ресурси не призведе ні до чого, крім тупцювання на місці.

По-друге, виявити й адаптувати успішні навчальні варгейми для поширення в об'єднаних силах. Існує кілька варгеймів, як-от "War at Sea", ігри матричного типу у Військовому коледжі армії або "Kingfish ACE", які можна доопрацювати та модифікувати для широкого використання в тактичних підрозділах. Широкий спектр доступних навчальних варгеймів дасть змогу краще задовольнити різні потреби об'єднаних сил.

По-третє, створити інфраструктуру варгеймінгу, забезпечивши фінансування, персонал і фізичний простір для підтримки варгеймінгу в тактичних підрозділах. Експерти та фасилітатори варгеймінгу, які не схильні до постійної плинності кадрів, на відміну від своїх колег у формі, полегшать тягар створення та підтримки варгеймінгу в підрозділах і сприятимуть зміцненню інституційної пам'яті. Це було найважливішим елементом успіху TACWAR.

По-четверте, інтегрувати грамотність і навички варгеймінгу в освітній процес для рядового складу. Це не означає, що необхідно організувати рядовий склад, орієнтований на розробку військових ігор. Навпаки, командири повинні володіти досвідом, інструментами і навичками, що дають змогу використовувати і викладати варгеймінг на рівні невеликих підрозділів. Нещодавні успіхи варгеймінгу в Коледжі військового навчання рядового складу відображають невикористаний потенціал варгеймінгу. Для підтримки варгеймінгу потрібно розширити доступ до нього широких верств особового складу об'єднаних сил.

Нарешті, слід використовувати різні засоби навчання варгеймінгу, поєднуючи наявні методи з новими технологіями. Чудовим прикладом може слугувати ініціатива Університету морської піхоти зі створення хмарних варгеймів, що об'єднує наявні в продажу настільні варгейми з доступністю хмарних обчислень. Цікаві можливості відкривають також ШІ з відкритим вихідним кодом, доповнена реальність та інші технології.

Щоб уникнути нових провалів, об'єднані сили повинні надати необхідні інструменти та підтримку для створення і підтримки різноманітної екосистеми навчальних варгеймів на рівні тактичних підрозділів. Однак директиви без фінансування приречені на провал. Без нової та стійкої підтримки наявні ініціативи в галузі навчальних варгеймінгів стагнуватимуть і стануть артефактами минулого. Успіх навчальних варгеймів у підготовці нового покоління тактичних командирів може визначити перемогу або поразку в майбутньому конфлікті.

Про автора

Себастьян Дж. Бе — аналітик і розробник ігор у Центрі військово-морського аналізу, що займається питаннями варгеймінгу, нових технологій і майбутнього війни. Асистент професора Центру досліджень проблем безпеки Джорджтаунського університету. Також є радником факультету Товариства варгеймінгу Джорджтаунського університету, співголовою спільноти варгеймінгу, що практикує, Товариства дослідження військових операцій і колишнім науковим співробітником Центру інновацій та творчості Брута Крулака. Раніше він шість років прослужив у піхоті морської піхоти, звільнившись у званні сержанта. У 2009 році його направили до Іраку.

Littoral Commander не є продуктом уряду США, не належить і не фінансується Корпусом морської піхоти США або будь-якою іншою державною організацією. Ця стаття представляє точку зору виключно розробника і не відображає думки уряду США, Корпусу морської піхоти США, Центру військово-морського аналізу або будь-якої іншої афілійованої організації.