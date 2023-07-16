В Україні ліквідували російського комбрига Максима Харламова, – офіцер ЗСУ

Російського командира з Нижнього Новгорода, за інформацією офіцера Збройних сил України Анатолія Штефана, ліквідували ще у червні 2023 року.

Командир 96-ї окремої розвідувальної бригади Максим Харламов загинув в Україні. Про це повідомив у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

За його інформацією, загинув росіянин ще у червні 2023 року. Також він був начальником територіального військового гарнізону. Родом Харламов з міста Нижній Новгород.

Про ліквідацію російського офіцера повідомив у Telegram Сергій Стерненко, український активіст та волонтер. Докази стосовно ліквідації полковника опублікували у пропагандистських ЗМІ про те, що відбулася церемонія "з увічнення пам'яті" Харламова.

"4 червня він трагічно загинув при виконанні обов'язку", – йдеться у повідомленнях росЗМІ.

Ліквідація офіцерів РФ в Україні

У червні 2023 року розвідка Великої Британії підтвердила ліквідацію російського генерал-майора Сергія Горячева. Знищення офіцера відбулося ще 12 червня. Саме підрозділи армії, якою він здійснював керівництво, були присутні під час боїв та масових вбивств у Бучі, а потім зазнали колосальних втрат під Ізюмом.

Також у березні ЗСУ ліквідували російського командира Дмитра Лисицького. Він командував батальйонною тактичною групою 247 полку, яка атакувала українські підрозділи, що виходили з оточення в Іловайську гуманітарним коридором.

Нагадаємо, у липні співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе повідомив, що на Запоріжжі ліквідували командира розвідбатальйону РФ Чепу. Це уродженець Красноярська, випускник Новосибірського військово-командного училища.