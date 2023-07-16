"Уся Європа платить за рахунками": президент Болгарії звинуватив Україну в розпалюванні вогню

За словами болгарського прем'єра Ніколая Денкова, заява президента не є офіційною позицією болгарського уряду.

Румен Радев, президент Болгарії, країни, яка входить до НАТО, розкритикував Україну за "розпалювання" війни з РФ. Радев заявив, що тепер "усій Європі доводиться платити за рахунками" за захист України. Він закликав Болгарію дотримуватися "нейтралітету", передає Sky News.

Після коментарів президента Болгарії прем'єр-міністр країни Ніколай Денков пояснив, що сказані слова не слід розглядати як позицію болгарського уряду.

"Сьогодні він повторює деякі російські заяви, які не мають нічого спільного з позицією країн ЄС і НАТО", — сказав Денков в інтерв'ю журналістам про свого президента.

За його словами, в національних інтересах Болгарії домогтися завершення війни шляхом виведення російських військ з України.

Реакція українського посольства в Болгарії

У суботу українське посольство в Болгарії прокоментувало заяви болгарського керівництва словами про те, що звинувачувати Україну — це все одно, що повторювати російські наративи.

"Український народ з 2014 року героїчно захищає свою землю, територіальну цілісність і суверенітет держави. Росія, як терористична держава, продовжує збройну агресію проти України, збільшуючи рівень погроз і ядерного шантажу", — йдеться в публікації дипломатів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський поставив на місце болгарського лідера запитанням про те, що б той робив на місці України.

Також повідомлялося, що, за даними Міненерго, Україна почала переговори про купівлю у Болгарії ядерних реакторів з РФ. Обговорюються постачання двох реакторів, які допоможуть замістити генерацію електроенергії на ЗАЕС.