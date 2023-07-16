"Не провокуйте": влада Одеси висловилася про побиття цивільного військовими (відео)

За словами Валентини Шульц, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях зафіксовано рекордно велику кількість колаборантів, тому перевірка документів — це обов'язковий крок. Цивільні особи повинні йти на зустріч і не чинити опір.

У п'ятницю, 14 липня, в мережі було оприлюднено відео, на якому видно, як в Одесі військові б'ють чоловіка в цивільному, а потім силою заштовхують в автомобіль. Місцева влада закликала людей не чинити опір перевіркам і йти на зустріч співробітникам ТЦК. Про це стало відомо з коментаря депутатки Одеської районної ради Валентини Шульц для прямого ефіру Еспресо.

"Я можу додати тільки одне — всі знають про славно відомого воєнкома Одеської області", — заявила спікер.

Також Валентина Шульц зазначила, що громадяни України зобов'язані надати документи співробітникам служб у разі запиту.

"Щодня ми бачимо, що на півдні України спецслужби затримують колаборантів. Тому українці повинні ставитися до цього лояльно і не провокувати співробітників, які несуть відповідну службу", — додала вона.

Також вона повідомила, що потерпілий громадянин здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпоста, що суворо заборонено нормами правового режиму воєнного стану. А згодом під час перевірки його документів і звірки даних за базою ухильників, громадянин почав погрожувати, і поводився агресивно, не припиняючи провокацій.

Нагадаємо, що 7 липня повідомлялося, що співробітники Одеського ТЦК відібрали у дівчини телефон, коли та знімала їхню роботу на вулиці.

Нагадаємо також, що 3 липня в Міноборони пообіцяли різко реагувати на скандали зі співробітниками ТЦК. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) каратимуть за ганебну поведінку і порушення прав громадян, а українців попросили повідомляти про такі випадки на гарячу лінію.