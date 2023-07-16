Пацієнтів вивезли, а персонал розігнали: РФ під Запоріжжям перетворить інтернат на госпіталь

Йдеться про Михайлівський психоневрологічний інтернат, де проживало щонайменше 200 українців. Де і в якому стані вони зараз — ніхто не знає.

На тимчасово окупованій території Запорізької області російські окупанти вивезли в невідомому напрямку пацієнтів психоневрологічного інтернату. Роблять вони це заради власної вигоди. Про це пише пресслужба Центру національного спротиву 16 липня.

За інформацією підпілля, йдеться про населений пункт Показне в Запорізькій області. Росіяни почали звідти в один момент вивозити людей, щоб найближчим часом там спорудити військовий шпиталь.

Окупанти знову почали активно депортувати українців заради власної вигоди Фото: пресс-служба Запорожского горсовета

"Персонал лікарні росіяни звільнили і розігнали, а пацієнтів Михайлівського психоневрологічного інтернату, яких було близько 200, вивезли", — йдеться в повідомленні.

Михайлівський психоневрологічний інтернат у Запорізькій області Фото: Скриншот Михайлівський психоневрологічний інтернат у Запорізькій області Фото: Скриншот

Де тепер вони розташовуються і в якому стані — невідомо. Російські окупанти це приховують.

Злочини ЗС РФ на окупованих територіях: подробиці

Також у Запорізькій області, яка тимчасово перебуває під контролем російських окупантів, почали фіксувати більше випадків злочинів. Ідеться про ті беззаконня, які творять військові РФ.

"У зв'язку з падінням морального духу російські військові дедалі частіше вживають алкоголь і наркотики та у стані сп'яніння тероризують місцевих жителів", — повідомляють у Центрі національного опору.

Примітно, що місцева "поліція" ніяк не бореться зі злочинцями. Виклики ігноруються, адже вони бояться йти наперекір п'яним російським окупантам.

Нагадаємо, 14 липня повідомлялося, що російські окупанти мотивують українців доносити на сусідів за невелику винагороду. У плані "влади" затримати щонайменше 5 тисяч партизанів, які незадоволені діями Російської Федерації.