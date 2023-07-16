Загарбники зазнають втрат: ЗСУ знищили мобільний РЕБ окупантів "Леєр-2" (відео)

За даними військових, комплекс РЕБ "Леєр-2" виявили аеророзвідники зі складу 36-ї окремої бригади морської піхоти.

На деяких ділянках фронту українські захисники активно проводять контрнаступальні операції та досягають значних успіхів. Свідченням цього слугує нещодавно опубліковане відео, на якому зафіксовано вражаюче знищення мобільного комплексу радіоелектронної боротьби "Леєр-2", що належить окупантам. Кадри опублікували в мережу воїни 36 ОБрМП.

Завдяки вправності ЗСУ, загарбники продовжують зазнавати чималих втрат у техніці та в живій силі.

У результаті операції, виконаної українськими артилеристами, було успішно знищено російський мобільний комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-2". Цей комплекс виявили аеророзвідники зі складу 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка носить ім'я контр-адмірала Михайла Білинського.

Що відомо про РЕБ "Леєр-2"

85Я6 "Леєр-2" — російський автоматизований мобільний автоматизований комплекс радіотехнічної розвідки та радіоелектронної боротьби.

Розробниками комплексу є "Військово-промислова компанія" і ВНДІ "Еталон" (входить до концерну "Вега"). Комплекс "Леєр-2" встановлено на шасі бронеавтомобіля "Тигр-М".

Призначений для проведення радіорозвідки джерел радіовипромінювань, постановки перешкод і радіопридушення радіоелектронних засобів противника.

Комплекс може імітувати роботу різних РЕЗ, а також проводити оцінку електромагнітної обстановки під час проведення заходів бойової підготовки.

"Леєр-2" здатний працювати в безпосередній близькості від переднього краю противника, що істотно підвищує його ефективність. Після виконання бойового завдання йде з точки роботи в найкоротші терміни.

Технічні характеристики РЕБ "Леєр-2"

Екіпаж — 2 особи (водій і оператор);

Максимальна швидкість руху по шосе — 140 км/год;

Маса — 8 тонн;

Бронезахист — протикульовий, протиосколковий.

Нагадаємо, раніше українські військові точним попаданням знищили російський танк зі складу 291-го полку 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії на Запорізькому напрямку. Судячи з фотографій, двоє російських танкістів згоріли живцем після вибуху. Український військовий журналіст Юрій Бутусов, проаналізувавши знімки, зазначив, що на танку було встановлено так званий "мангал" — захист від ракет комплексу Javelin. Система, у разі ураження, ускладнює вихід із танка. З цієї причини врятуватися вдалося тільки командиру. А навідник і механік-водій згоріли живцем.

А 14 липня стало відомо про те, що військові контррозвідники СБУ ліквідували три одиниці важкої бронетехніки, серед якої Т-90М і Т-90. Також було знищено спостережний комплекс "Муром", протитанкову гармату, розрахунок FPV-дронів, 4 бойові машини піхоти та 3 бронетранспортери, МТЛБ, зенітну установку, 2 склади боєприпасів та 17 одиниць автомобільної техніки, а також 3 одиниці інженерної техніки, 2 БПЛА та інше.