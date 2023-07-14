Маскування Т-90М не допомогло: контррозвідники СБУ знищують окупантів (відео)

Бійці СБУ знищили три танки російських військ, серед яких – Т-90М та Т-90, які вважають найкращими зразками в армії окупантів.

Related video

Військові контррозвідники СБУ успішно ліквідують техніку росіян на фронті. Маскування танка Т-90М ніяк не допомогло захистися від знищення. Про це 14 липня повідомили у Telegram відомства.

У дописі йдеться про те, що бійці активно беруть участь у контрнаступі. Вони нищать російську техніку та піхоту.

"Щоб пліч-о-пліч із бойовими побратимами із ЗСУ звільнити українську землю", — йдеться у дописі.

Цього разу список втрат російських загарбників виявився досить суттєвим. Серед ліквідованих танків — Т-90М та Т-90. Загалом знищено три одиниці цієї важкої бронетехніки.

Також були знищені спостережний комплекс "Муром", протитанкова гармата, розрахунок FPV-дронів, 4 бойові машини піхоти та 3 бронетранспортери, МТЛБ, зенітна установка, 2 склади боєприпасів та 17 одиниць автомобільної техніки, а також 3 одиниці інженерної техніки, 2 БПЛА та інше.

У відомстві повідомили, що загалом з початку 2023 року оперативно-бойовими групами військової контррозвідки завдано вогневі удари та ліквідували велику кількість техніки. Зокрема, ліквідовано або виведено з ладу 76 одиниць важкого озброєння, зокрема 28 танків.

"Працюємо далі до повної Перемоги!" — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, 13 липня полтавська Centuria з 3 ОШБр застосувала Javelin і знищила танк Т-80 під Бахмутом. Екіпаж російського танка намагався погасити штурмові дії українських сил, але вийшло навпаки. Протитанковий розрахунок зафіксував, що ворожа бронетехніка швидко пересувається біля лісосмуги. Бійці використали переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin та ліквідували техніку.