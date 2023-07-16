"Суперісторичний шанс": Арестович запропонував обміняти окуповані землі на НАТО (відео)

За словами колишнього радника ОП, цей сценарій буде схожим на поділ Німеччини. При цьому, Україна нібито не відмовлятиметься від своїх територій і почне переговори про дипломатичне повернення.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович висловив свою думку стосовно того, як Україні швидко стати повноцінним учасником НАТО. Для цього доведеться нібито відмовитися від територій. Про це він розповів під час спілкування з російською журналісткою Юлією Латиніною 16 липня.

За його словами, залишити 20% території, яка тимчасово перебуває під контролем Російської Федерації нібито не така вже й погана ідея, якщо після цього Україна одразу ж стане членом Альянсу.

"80% території ми утримуємо. Виходить, більшою частиною держави, як вони нам обіцяють, припиняємо війну і вступаємо в НАТО. Можу сказати, це суперісторичний шанс", — йдеться в повідомленні.

Такий варіант, зазначив Олексій Арестович, буде вкрай схожий на історію з розділеною Німеччиною, тобто варіант "ФРН-НДР".

На окуповані території гарантії НАТО не поширюватимуться, однак Україна в такому разі не буде повноцінно відмовлятися від своїх земель. Їх нібито повертатимуть іншим шляхом, без військового втручання.

"У принципі, поки нас ніхто не чує, і ми з вами одні, — це дуже непогана угода", — продовжив Олексій Арестович.

Він також вважає, що якщо продовжити воювати в майбутньому за всі території, то це нібито коштуватиме Україні 200 тисяч людських життів серед чоловіків, а економіка остаточно буде зруйнована.

В Офісі президента жодним чином не відреагували на заяву колишнього радника, проте влада має чітку офіційну позицію щодо окупованих територій. Без повного повернення кордонів 1991 року і мови не може бути про закінчення війни.

Нагадаємо, 4 липня повідомлялося, що Олексій Арестович розкритикував Захід через брак зброї. За його словами, союзники затягують ухвалення рішень і тим самим створюють для росіян "простір для прийняття рішень". Усе це позначається на швидкості просування ЗСУ.