Вдруге за добу: в Харкові пролунала серія вибухів, — ОВА

За словами мера міста, попередньо ракетний удар припав на Основ'янський район міста.

У неділю, 16 липня, у Харкові пролунала серія вибухів. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Харків вдруге від початку доби під ударом ворога. Попереднє влучання в Основ'янському районі", — написав він.

Профільні служби виїхали на місця викликів. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Також вибух підтвердив і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали ударів по Харкову", — написав він.

Трохи згодом Синєгубов написав, що на місці влучання виникла пожежа. Служби працюють над ліквідацією наслідків.

Станом на 19:30 відомо про 4 постраждалих.

Кореспондент Фокусу також повідомляє, що в момент вибухів у місті не було оголошено повітряної тривоги.

За даними місцевих каналів, на місце події прибуло багато машин швидкої допомоги.

Нагадаємо, що 13 липня ЗС РФ здійснила черговий мінометний обстріл прифронтового Оріхова Запорізької області. Унаслідок атаки зруйновано три будинки, загинув місцевий житель, ще один чоловік отримав поранення.

А вночі 13 липня російські окупанти вкотре за останні три дні атакували Київ безпілотниками. Протиповітряна оборона України знищила близько десяти БПЛА іранського виробництва Shahed, випущених росіянами по столиці. Уламки зафіксували в Дарницькому, Солом'янському, Подільському та Шевченківському районах української столиці. Унаслідок цього в Дарницькому районі осколкові поранення отримали дівчина 18 років і чоловік 25 років. Також рятувальники виявили тіло одного загиблого чоловіка внаслідок загоряння в багатоповерхівці Подільського району.