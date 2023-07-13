Обстріл Оріхова в Запорізькій області: в ОВА розповіли про загиблих і поранених (фото)

Російські окупанти обстріляли прифронтовий Оріхів у Запорізькій області, з боку якого наступає українська армія. Один чоловік загинув від отриманих травм, ще одного постраждалого госпіталізували.

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ЗС РФ здійснила черговий мінометний обстріл прифронтового Оріхова Запорізької області. Унаслідок атаки зруйновано три будинки, загинув місцевий житель, ще один чоловік дістав поранення. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко.

"Російські війська атакували прифронтовий Оріхів. Унаслідок удару поранено 87-річного чоловіка, а 40-річний житель загинув від отриманих травм", — повідомив Юрій Малашко.

Голова Запорізької ОВА також додав, що російська армія атакувала з РСЗВ Верхню Терсу Запорізької області. Унаслідок обстрілу поранення дістав 66-річний місцевий житель, чоловіка доправили до медичного закладу.

Крім того, окупанти атакували підприємство в Малокатеринівці Запорізької області, використовуючи ОТРК "Іскандер-К". Вибухова хвиля та уламки ракет частково зруйнували складське приміщення. Поранення дістали двоє людей, їм надається необхідна медична допомога.

Уранці, 13 липня, у Генштабі України повідомили, що Сили оборони успішно ведуть контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями і продовжують утримувати позиції в районі Антонівського мосту. Наступальні дії ведуться на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. ЗСУ вдалося частково досягти успіху на рубежах Біла Гора-Андріївка та Біла Гора-Курдюмівка і просунулися вздовж лінії фронту на Бердянському напрямку.

Нагадаємо, вночі 13 липня російські окупанти вкотре за останні три дні атакували Київ безпілотниками . Протиповітряна оборона України знищила близько десяти БПЛА іранського виробництва Shahed, випущеними росіянами по столиці. Уламки зафіксували в Дарницькому, Солом'янському, Подільському та Шевченківському районах української столиці. Унаслідок цього в Дарницькому районі осколкові поранення отримали дівчина 18 років і чоловік 25 років. Також рятувальники виявили тіло одного загиблого чоловіка внаслідок загоряння в багатоповерхівці Подільського району.