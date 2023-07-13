Обстрел Орехова в Запорожской области: в ОВА рассказали о погибших и раненых (фото)

Российские оккупанты обстреляли прифронтовой Орехов в Запорожской области, со стороны которого наступает украинская армия. Один мужчина погиб от полученных травм, еще одного пострадавшего госпитализировали.

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ВС РФ совершила очередной минометный обстрел прифронтового Орехова Запорожской области. В результате атаки разрушено три дома, погиб местный житель, еще один мужчина получил ранения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Юрий Малашко.

"Российские войска атаковали прифронтовой Орехов. В результате удара ранен 87-летний мужчина, а 40-летний житель погиб от полученных травм", — сообщил Юрий Малашко.

Глава Запорожской ОВА также добавил, что российская армия атаковала из РСЗО Верхнюю Терсу Запорожской области. В результате обстрелов ранение получил 66-летний местный житель, мужчину доставили в медицинское учреждения.

Кроме того, оккупанты атаковали предприятие в Малокатериновке Запорожской области, используя ОТРК "Искандер-К". Взрывная волна и обломки ракет частично разрушили складское помещение. Ранения получили два человека, им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Утром, 13 июля в Генштабе Украины сообщили, что Силы обороны успешно ведут контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и продолжают удерживать позиции в районе Антоновского моста. Наступательные действия ведутся на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. ВСУ удалось частично достигнуть успеха на рубежах Белая Гора-Андреевка и Белая Гора-Курдюмовка и продвинулись вдоль линии фронта на Бердянском направлении.

Напомним, ночью 13 июля российские оккупанты в очередной раз за последние три дня атаковали Киев беспилотниками. Противовоздушная оборона Украины уничтожила около десяти БПЛА иранского производства Shahed, выпущенными россиянами по столице. Обломки зафиксировали в Дарницком, Соломенском, Подольском и Шевченковском районах украинской столицы. В результате в Дарницком районе осколочные ранения получили девушка 18 лет и мужчина 25 лет. Также спасатели обнаружили тело одного погибшего мужчины в результате возгорания в многоэтажке Подольского района.