Вибухи на Кримському мосту: в РФ заявили про теракт

За інформацією представників антитерористичного комітету, споруда через Керченську протоку посеред ночі була нібито атакована з боку України.

У Російській Федерації після НП на Кримському мосту порушили кримінальну справу за статтею "Теракт". Про це повідомили в Національному антитерористичному комітеті (НАК), передають росЗМІ 17 липня.

За їхнім твердженням, Кримський міст посеред ночі був нібито атакований двома українськими надводними безпілотниками, що призвело до нових руйнувань.

"О 03:05 двома українськими безпілотними надводними апаратами здійснено атаку на Кримський міст. Унаслідок вчиненого терористичного акту пошкоджено автодорожню складову Кримського мосту", — йдеться в повідомленні.

Окремо в НАК зазначили, що внаслідок надзвичайної події загинуло двоє людей і постраждала одна дитина. Уже було порушено кримінальну справу за статтею "Теракт".

Слідчі планують найближчим часом встановити причетних до інциденту в Криму, як зазначають у Слідчому комітеті РФ. На їхню думку, це можуть бути нібито представники українських спецслужб і збройних формувань.

Жодних доказів надано не було.

У Службі безпеки України тим часом відреагували на вибухи на Кримському мосту за допомогою короткого вірша.

"Соловейко, рідний брате, знову міст пішов "поспати". Та раз... Два! P. S. Музика — народна. Слова — СБУ", — йдеться в повідомленні.

У жовтні минулого року, коли сталися перші пошкодження на споруді через Керченську протоку, у спецслужбі також поділилися поезією, але більше деталей не прозвучало.

Вибухи на Кримському мосту: подробиці

Нагадаємо, в ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунали гучні вибухи, у зв'язку з чим рух обмежено. Унаслідок цього 2 людини загинули — подружня пара з Бєлгородської області, а їхню 14-річну доньку екстрено госпіталізували в лікарню з черепно-мозковою травмою.

Окремо на інцидент відреагували представники Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МО). Андрій Юсов зазначив, що йому нічого сказати з цього приводу і він лише може процитувати слова свого начальника Кирила Буданова про те, що конструкція на Кримському мосту зайва.