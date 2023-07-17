Довгострокова перспектива: США дали "зелене світло" на навчання українських льотчиків (відео)

Речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ті пілоти, які проходитимуть безпосередню підготовку на F-16 з інструкторами в різних країнах уже до цього готові. Наразі очікується виліт першої групи льотчиків на навчання.

Сполучені Штати нададуть європейським країнам можливість навчати українців винищувачів F-16. Президент Джо Байден дав "зелене світло" європейським партнерам, які почнуть навчання на винищувачах, щойно країни ЄС будуть до цього готові. Про це 17 липня заявив радник із національної безпеки США Джейк Салліван на каналі CNN.

"Президент дав "зелене світло", і ми дозволимо, підтримаємо, полегшимо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали проходити навчання на F-16, щойно європейці будуть готові", — заявив радник.

Раніше Салліван зазначив, що європейські союзники заявили, що їм необхідно кілька тижнів для підготовки тренувальних можливостей, і що США дотримуватимуться будь-яких термінів, які вони встановлять.

Коментарі ПС ЗСУ

Спікер Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 17 липня прокоментував інформацію Білого дому, заявивши, що навчання українських льотчиків — це довгострокова перспектива. За його словами, буде створено кілька груп пілотів, які пройдуть, зокрема, базову підготовку на легкомоторних і реактивних літаках.

"Це буде довгострокова програма в таких країнах як Велика Британія, Франція або інших країнах, які не мають F-16. Це буде такий перехідний період для того, щоб після опанувати F-16", — сказав полковник.

Ігнат зазначив, що з урахуванням того, що літаки надходитимуть партіями, українські бойові льотчики також пройдуть навчання окремими групами.

"Перша група пілотів — це перша хвиля, яка поїде на перенавчання, потім друга і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами в різних країнах, які нам надали майданчики. Йдеться про десятки. Чекаємо, щоб перша група поїхала, слідом буде друга", — пояснив Ігнат.

Тепер питання стоїть про пропускну спроможність цих навчальних майданчиків. Однак те, що європейські інструктори готові навчати українських військових пілотів — це 100%, наголосив спікер.

Юрій Ігнат про підготовку українських льотчиків (дивитися з 6:30)

Також Ігнат відповів на запитання про підготовку технічного персоналу для обслуговування F-16. Він сказав, що персонал буде проходити навчання за окремою програмою і наголосив на тому факті, що українським фахівцям буде простіше обслуговувати західну техніку, ніж, наприклад, ті ж МіГ-29, оскільки більшу частину роботи виконують інженери компанії Lockheed Martin.

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на американських і європейських чиновників 15 липня повідомило, що європейські країни все ще чекають офіційного схвалення від США щодо початку навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.