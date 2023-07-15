Навчання пілотів ЗСУ на F-16: Європа все ще чекає дозволу США, — ЗМІ

За даними журналістів, у першому класі буде від шести до дев'яти українських пілотів. Норвегія виділяє для програми два винищувачі F-16, але Держдеп не підписує запит на передачу інструкцій та авіасимуляторів.

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Країни Європи все ще чекають офіційного схвалення від США щодо початку навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це пише видання Politico з посиланням на американських і європейських чиновників.

Коаліція з 11 країн на чолі з Данією та Нідерландами на саміті НАТО у Вільнюсі погодилася навчати українців на F-16 і, можливо, інших винищувачах, вказали співрозмовники.

Навчання не можуть розпочатися без підписання Держдепартаментом США запиту на передачу інструкцій, авіасимуляторів та інших пов'язаних із літаками речей. Програму навчання пілотів хочуть запустити в серпні в Данії, а навчальний центр створити в Румунії, кажуть чиновники.

За словами одного з джерел, у першому класі буде від шести до дев'яти українських пілотів. Їм допоможуть румунські, болгарські та словацькі фахівці. У Міністерстві оборони Норвегії заявили, що виділять для програми два літаки F-16.

"Зараз немає ознак того, що США не дадуть зелене світло. Запити європейців уже кілька тижнів перебувають у стадії розгляду", — розповіли джерела.

Чиновники Держдепу відмовилися коментувати це питання.

Представник міністерства оборони Нідерландів сказав, що кожен крок з навчання використанню винищувачів F-16 робиться в тісній співпраці з американцями та іншими партнерами.

Фокус раніше писав, що для ефективного використання винищувачів F-16 українській армії потрібні хороші системи радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 12 липня заявив, що Москва вважатиме можливе передання винищувачів F-16 Україні як ядерну загрозу Заходу.