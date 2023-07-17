HIMARS у справі: ЗСУ знищили ворожу установку "Тюльпан" під Бахмутом (відео)

За даними бійців ЗСУ, еророзвідка Третьої окремої штурмової бригади разом із тактичною групою "Адам" виявили і завдали удару по російському 240-мм самохідному міномету під Бахмутом.

У районі Бахмута українські захисники виявили та успішно "демілітаризували" ворожу мінометну систему "Тюльпан". Під час операції Збройні сили України застосували передову американську ракетно-артилерійську систему HIMARS. Про це повідомляє Третя окрема штурмова бригада ЗСУ у своєму Telegram-каналі.

"Аеророзвідка Третьої окремої штурмової бригади у взаємодії з тактичною групою "Адам" виявили та завдали удару по російському 240-мм самохідному міномету під Бахмутом", — ідеться в повідомленні.

Як пояснили військові, що самохідний міномет "Тюльпан" призначений для ефективного ураження найбільш укріплених фортифікацій, укриттів, командних пунктів та інших артилерійських цілей. Ця система застосовується з метою досягти високої руйнівної потужності і точності в нанесенні ударів по обраних об'єктах.

"Тепер один зі зразків, знешкоджений безповоротно", — констатували воїни.

Що відомо про самохідний міномет "Тюльпан"

Досвід, отриманий під час Другої світової війни, послужив причиною розробки системи "Тюльпан". Військові дії того часу показали важливість наявності потужного засобу для знищення міцних укріплень. Унаслідок цього досвіду, ще 1944 року було створено возимий міномет М-240, який потім було прийнято на озброєння 1950 року.

Наприкінці 60-х років було вирішено збільшити мобільність системи шляхом встановлення її на самохідне шасі. У 1971 році було прийнято на озброєння 2С4 "Тюльпан", який постачався в елітні артилерійські частини резерву Верховного Головнокомандування. Це рішення було зумовлене не тільки високою цінністю цієї системи, а й можливістю здійснення ядерних ударів з її допомогою.

Характеристики мінометної системи "Тюльпан"

Загалом тактико-технічні характеристики самохідного міномета 2С4 "Тюльпан":

калібр: 240-мм

дальність стрільби звичайною міною: 9,5 км

дальність стрільби активно-реактивною міною: 19,5 км

бойова маса системи: 27,5 тонн

Основною небезпекою 2С4 "Тюльпан" є його характеристика як міномета, що означає, що боєприпас летить по високій траєкторії. Такий вид стрільби чудово підходить для боїв у міських умовах, оскільки дає змогу здійснювати вогонь, захищаючись за будівлями багатоповерхівок.

Водночас 240-мм мінометна міна містить у собі значну кількість вибухової речовини — близько 32 кг. Щоб зрозуміти масштаб, звичайний артилерійський снаряд великого калібру 152 мм містить приблизно 7,5 кг вибухівки. Таким чином, вогнева потужність одного пострілу з "Тюльпана" в рази перевершує звичайні великокаліберні артилерійські снаряди.

Нагадаємо, раніше українські військові точним попаданням знищили російський танк зі складу 291-го полку 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії на Запорізькому напрямку. Судячи з фотографій, двоє російських танкістів згоріли живцем після вибуху. Український військовий журналіст Юрій Бутусов, проаналізувавши знімки, зазначив, що на танку було встановлено так званий "мангал" — захист від ракет комплексу Javelin. Система, у разі ураження, ускладнює вихід із танка. З цієї причини врятуватися вдалося тільки командиру. А навідник і механік-водій згоріли живцем.

А 14 липня стало відомо про те, що військові контррозвідники СБУ ліквідували три одиниці важкої бронетехніки, серед якої Т-90М і Т-90. Також було знищено спостережний комплекс "Муром", протитанкову гармату, розрахунок FPV-дронів, 4 бойові машини піхоти та 3 бронетранспортери, МТЛБ, зенітну установку, 2 склади боєприпасів та 17 одиниць автомобільної техніки, а також 3 одиниці інженерної техніки, 2 БПЛА та інше.