Французький універсал: Індія вибирає винищувач Rafale для своїх авіаносців

Індійські сили вже мають у своєму розпорядженні 36 винищувачів Rafale. Тепер же Військово-морські сили країни мають намір посилити свою міць 26 літаками Rafale М.

Уряд Індії 14 липня оголосив про своє рішення оснастити ВМС країни французьким винищувачем Rafale М, повідомляє видання Defence Brief.

"Після проведення випробувань в Індії уряд країни вибрав військово-морський варіант Rafale як винищувач останнього покоління для оснащення авіаносних з'єднань", — ідеться в публікації.

Зазначається, що військово-повітряні сили країни отримають 26 літаків Rafale на додачу до вже наявних на озброєнні 36 Rafale, що дасть їм змогу спільно з Францією експлуатувати обидва варіанти літака.

Ерік Трап'є, голова ради директорів і генеральний директор компанії-виробника літаків Dassault Aviation, у зв'язку з цим заявив, що очікування індійських ВМС щодо Rafale повністю буду виправдані.

Коротко про літак Rafale

Dassault Rafale — багатоцільовий винищувач 4-го покоління, розроблений виключно французькими конструкторами. Літак має компонування за схемою "качка" — трикутне крило розташоване посередині фюзеляжу.

Крило і 50% фюзеляжу виготовлені з вуглепластиків, при цьому обтічник стику крила виготовлено з кевлара, а передкрилки з титанових сплавів. Інша частина конструкції виконана з алюмінієво-літієвих сплавів. У підсумку інженери, застосувавши композитні матеріали, зменшили вагу машини на 300 кг, проте у варіанті для ВМС конструкцію літака Rafale М було посилено, що позначилося на загальній масі — Rafale М унаслідок усіх доопрацювань став важчим за базову версію на 500 кг.

Французький винищувач Rafale

Двигун літака — двоконтурний турбореактивний Snecma М88-2Е4, який розганяє літак до 2 Махів (2200 км на годину). Практична стеля машини становить 15 240 м.

Озброєння винищувача складається з двох типів:

30-мм гармата Nexter DEFA 791B з бронебійно-запальними трасувальними боєприпасами;

ракети класу "повітря-повітря" — французька MICA, американські AIM-9, AIM-120, AIM-132, а також керована ракета великої дальності MBDA Meteor.

На сьогоднішній день французькі винищувачі Rafale перебувають на озброєнні п'яти країн — Франції, Єгипту, Катару, Греції та Індії, яка розширює парк літаків для своїх морських сил.

Нагадаємо, Індія розглядає варіант продажу Росії перспективних крилатих ракет BrahMos російсько-індійського виробництва. Генеральний директор компанії-виробника Атул Дінкар Ране заявив, що BrahMos Aerospace давно розглядає російський ринок як потенційного покупця, проте угода може бути укладена тільки після того, як "закінчиться нинішня ситуація в Європі".