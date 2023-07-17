Під Запоріжжям фіксують посилення пропаганди РФ: що обіцяють українцям за підтримку, — ЦНС

В українському підпіллі помітили, що місцева "влада" почала обіцяти значно покращити життя місцевого населення, однак жодних гарантій не дає.

Російські окупанти почали старанніше працювати над пропагандою на захоплених територіях України, щоб домогтися довіри серед місцевих жителів. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 17 липня.

За інформацією українського підпілля, військово-політичне керівництво Російської Федерації продовжує проводити пропагандистські заходи на територіях, які тимчасово перебувають під контролем Кремля.

Зокрема йдеться про Запорізьку область, де громадяни здебільшого негативно налаштовані щодо дій РФ і вони хочуть це змінити за допомогою розповідей про перспективи інтеграції до складу іншої країни.

"Зокрема, аналіз інформаційного простору вказує на істотне збільшення активності інформаційних ресурсів російської партії "Єдина Росія", які поширюють дезінформацію та кремлівські наративи про те, що "за сприяння партії в регіоні буде проведено ремонти та відновлення в установах шкільної освіти і лікарнях", — йдеться в повідомленні.

Також росіяни обіцяють начебто побудувати і відкрити центри з надання адміністративних послуг, а населення після цього отримає доступ до поліпшеної системи охорони здоров'я.

Жодних гарантій того, що це насправді станеться в майбутньому, вони не надають.

"Кремль прагне навіювати населенню тимчасово окупованих територій півдня України почуття лояльності до окупаційної адміністрації та відволікати громадян від воєнних злочинів", — підсумували в підпіллі.

Нагадаємо, 14 липня повідомлялося, що російські окупанти мотивують українців доносити на сусідів. За такі дії їм обіцяють невелику винагороду, а зробити це можна абсолютно анонімно. Родичам "учасників підпілля" росіяни не повідомляють навіть про причину затримання.