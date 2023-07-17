"Не змогли реанімувати": внаслідок аварії Су-25 у Єйську загинув пілот, — росЗМІ (відео)

За даними російських журналістів, попередня причина аварії Су-25 — відмова двигуна. Пілоту не вдалося вижити.

У російському місті Єйськ сталася авіакатастрофа — під час тренувального польоту в Азовське море впав штурмовик Су-25. Пілота врятувати не вдалося. Про це повідомляє російське медіа Baza.

"Пілот штурмовика Су-25 загинув. За попередньою інформацією, його не змогли реанімувати дорогою до лікарні", — ідеться в джерелі.

До цього повідомлялося, що у пілота були численні переломи.

За даними видання, попередня причина аварії Су-25 — відмова двигуна.

Що відомо про катастрофу російського Су-25 у Єйську

За попередньою інформацією, штурмовик Су-25 здійснював тренувальний політ і впав недалеко від аеродрому. Як повідомляють росЗМІ, штурмовик упав у районі Єйського лиману — це затока в Азовському морі поруч із Єйськом.

Пілот встиг катапультуватися, зараз до місця падіння пливуть рятувальники.

За даними російського медіа Baza, рятувальники дістали льотчика Су-25, що впав. Він живий, йому надають допомогу.

"При цьому штурмовик, що впав, стирчить із води — у районі падіння мілко і літак не пішов на глибину", — зазначає ЗМІ.

13 травня у Брянській області також впав російський військовий вертоліт Мі-8. Транспортний засіб зазнав аварії в місті Клинці, розташованому за 45 км від кордону з Україною. Це дуже близько до Істрівки, де впав Су-34.