Мобілізація в Україні у серпні: кого з українців можуть призвати насамперед

Громадян, які є придатними та обмежено придатними за станом здоров'я, можуть призвати до ЗСУ. Також потрібні українці зі знанням іноземних мов.

Мобілізація в Україні триватиме, оскільки воєнний стан продовжили до 18 серпня. Закон №9342, який опублікована на сайті Верховної Ради, регулює перелік осіб, які мають право на відстрочку.

До війська можуть призвати тих, кого раніше вже визнали обмежено придатними та придатними, незалежно від того, чи служили раніше. Можу мобілізувати, зокрема такі категорії громадян:

громадян, які є придатними та обмежено придатними за станом здоров'я під час чоловіків з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років;

обмежено придатних та придатних за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіків віком від 25 до 60 років, які не проходили військової служби раніше;

тих, хто був виключений з військового обліку (при наявності "білого квитка"), визнаних обмежено придатними або придатними за станом здоров'я під час воєнного стану рішенням ВЛК, які не скоювали тяжких злочинів.

Як зазначив начальник Харківського ТЦК та СП Володимир Арап, наразі до лав армії потрібні українці зі знанням іноземних мов, зокрема англійської, німецької та французької. Такі люди необхідні для того, щоб співпрацювати з інструкторами з інших держав, які навчають захисників поводитися з новим озброєнням. Також завжди у лавах ЗСУ потрібні водії, зв'язківці, фахівці зі снайпінгу (стрільці та інструктори), IT-фахівці, оператори дронів та безпілотників.

Нагадаємо, у Кабміні заявили, що з 1 серпня строковики в Україні за бажанням можуть бути мобілізовані, але для цього потрібні певні умови. Законодавці ухвалили норми, які передбачають запровадження щомісячної додаткової винагороди для строковиків.