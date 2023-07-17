В Україні можуть звільнити від мобілізації ще одну категорію громадян: про кого йдеться

У новому законопроєкті йдеться про розширення списку професій, представники яких не підлягають мобілізації в Україні.

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, згідно з яким, ще одна категорія громадян може бути звільнена від мобілізації. Про це йдеться на офіційному урядовому порталі.

Йдеться про співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). З цією метою можуть бути внесені зміни до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"У частині першій статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255, із наступними змінами) абзац п'ятнадцятий після слів "Національної поліції України" доповнити словами "Державної служби України з надзвичайних ситуацій", — йдеться в тексті законопроєкту.

Зазначимо, що для того, щоб звільнення від мобілізації для співробітників ДСНС набуло чинності, законопроєкт мають ухвалити в другому читанні та направити на підпис главі держави Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, що закон "Про військовий обов'язок і військову службу" регламентує, що є певні категорії громадян, які не можуть бути примусово мобілізовані.

Раніше ми писали про те, що першочергово в армію можуть призвати тих, кого раніше вже визнали обмежено придатними та придатними, незалежно від того, чи служили раніше. Як зазначив начальник Харківського ТЦК і СП Володимир Арап, зараз до лав армії потрібні українці зі знанням іноземних мов.

Ми також повідомляли, що ухилення від мобілізації в Україні може тягнути за собою покарання. Залежно від порушення, може йтися як про адміністративну, так і про кримінальну відповідальність.