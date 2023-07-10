Мобілізація в Україні: кому не загрожує примусовий призов навіть під час війни

В Україні тривають мобілізаційні заходи, однак призвати на військову службу можуть не усіх навіть в умовах повномасштабної війни. Законом чітко встановлено, які особи не опиняться примусово на фронті.

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В Україні триває загальна мобілізація населення під час воєнного стану. Закон "Про військовий обов'язок і військову службу" регламентує, що є певні категорії громадян, які не можуть бути примусово мобілізовані. Про кого йдеться, пояснили 10 липня в "РБК".

Під час воєнного стану в Україні лише за згодою та місцем проживання можуть бути мобілізовані:

особи з інвалідністю, визнаною в установленому законодавством порядку;

українці, які утримують трьох або більше неповнолітніх дітей;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

особи, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю;

громадяни, які виховують хвору дитину (зокрема, йдеться про вроджені вади, онкологічні та хронічні захворювання тощо) або дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу або паліативної допомоги;

жінки та чоловіки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю І або II групи;

особи які утримують неповнолітніх дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

українці, які постійно доглядають за хворими родичами (дитина, дружина/чоловік, батьки, батьки дружини/чоловіка);

чоловіки або жінки, які мають родича з інвалідністю I або II групи (дружину/чоловіка, одного з батьків своїх або дружини/чоловіка);

опікуни особи, визнаної недієздатною;

особи, зайняті постійним доглядом за людиною з інвалідністю I / II групи або такої, яка за висновками медиків потребує догляду й не має інших кандидатур на цю роль.

"Крім того, не можуть призивати здобувачів професійної вищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів і докторантів, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти", — підкреслили в ЗМІ.

Нагадаємо, адвокат Роман Сімутін пояснив внесену парламентарями правку щодо надання відстрочки від призову.

У ЗМІ пояснили, як отримати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаній особі. Перший крок — візит у ТЦК і СП після отримання повістки.