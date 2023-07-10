Мобилизация в Украине: кому не грозит принудительный призыв даже во время войны

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия, однако призвать на военную службу могут не всех даже в условиях полномасштабной войны. Законом четко установлено, какие лица не окажутся принудительно на фронте.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения во время военного положения. Закон "О воинской обязанности и военной службе" регламентирует, что есть определенные категории граждан, которые не могут быть принудительно мобилизованы. О ком идет речь, объяснили 10 июля в "РБК".

Во время военного положения в Украине только по согласию и месту жительства могут быть мобилизованы:

лица с инвалидностью, признанной в установленном законодательством порядке;

украинцы, которые содержат трое или более несовершеннолетних детей;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет;

лица, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

граждане, воспитывающие больного ребенка (в частности, речь идет о врожденных пороках, онкологических и хронических заболеваниях и т.д.) или ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи;

женщины и мужчины, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

лица, которые содержат несовершеннолетних детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки;

украинцы, постоянно ухаживающие за больными родственниками (ребенок, жена/муж, родители, родители жены/мужа);

мужчины или женщины, имеющие родственника с инвалидностью I или II группы (жену/мужа, одного из родителей своих или жены/мужа);

опекуны лица, признанного недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за человеком с инвалидностью I/II группы или такого, который по заключению медиков нуждается в уходе и не имеет других кандидатур на эту роль.

"Кроме того, не могут призвать получателей профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дуальной формах получения образования", — подчеркнули в СМИ.

Напомним, адвокат Роман Симутин объяснил внесенную парламентариями правку о предоставлении отсрочки от призыва.

В СМИ объяснили, как получить отсрочку от мобилизации военнообязанному лицу. Первый шаг — визит в ТЦК и СП после получения повестки.