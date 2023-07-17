"Абсолютна незахищеність": у Зеленського оцінили вибух на Кримському мосту

Інцидент на Кримському мосту, як заявив радник керівника Офісу президента Подоляк, показує, наскільки неправдивими є заяви окупантів стосовно захисту його конструкції.

Вибух на Кримському мосту показує абсолютну незахищеність і цього об'єкта, і окупованого півострова загалом. Про це 17 липня повідомив у Telegram радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що події на об'єкті демонструють, наскільки неправдивими є заяви окупантів стосовно захисту конструкції. Це ще раз доводить рівень оборони півострова загалом.

"Це вже аксіома, яка має безумовно лякати росіян. І це їх надзвичайно лякає. А незабаром призведе до накопичувального "лякаючого" ефекту розкладальної властивості", – висловися радник.

Подоляк звернув увагу на те, що кремлівська верхівка намагається у будь-який спосіб відвертати увагу від "слабкого царя", яким є Володимир Путін. Свою безпорадність російський диктатор продемонстрував під час заколоту так званої ПВК "Вагнер". На думку Подоляка, все це дуже типово та звично для Росії.

"І байдуже, що це сильно б'є по репутації "російської армії" і російських спецслужб…", – додав він.

Вибухи на Кримському мосту 17 липня: що відомо

В ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунали гучні вибухи, у зв'язку з чим рух обмежено. Унаслідок цього 2 людини загинуло — подружня пара, а їхню 14-річну доньку медики екстрено госпіталізували до найближчої лікарні з черепно-мозковою травмою.

В оперативному командуванні "Південь" вважають, що це могла бути однією з провокацій РФ, яка пов'язана з рішенням стосовно пролонгації зернової угоди. Згодом Росія оголосила, що немає брати участі у її реалізації.

Нагадаємо, 17 липня спікер Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що Кримський міст міг підірвати дрон із РФ. Опори конструкції пошкоджені з боку Кубані, де розташоване місто Приморсько-Ахтарськ — саме звідти росіяни запускають іранські БПЛА Shahed.