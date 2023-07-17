"Shahed втомився": Кримський міст міг підірвати дрон із РФ, — Братчук (відео)

Опори мосту пошкоджені з боку Кубані, де розташоване місто Приморсько-Ахтарськ — саме звідти росіяни запускають іранські БПЛА Shahed.

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Спровокувати падіння прольоту Кримського мосту міг дрон-камікадзе Shahed, який російські військові запустили, щоб атакувати територію України. Про це розповів спікер Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону в понеділок, 17 липня.

Речник УДА звернув увагу на те, що опори мосту впали саме з боку Кубані. У цій геолокації розташоване місто Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край, РФ), звідки російські військові атакують Україну іранськими безпілотними летальними апаратами Shahed.

"Не виключаю того, що такий Shahed міг "втомитися" і міг упасти на опори Кримського мосту. Така версія має право на життя", — сказав Братчук.

Він також висловив ще одну версію того, що сталося на Керченському мосту 17 липня. За словами військового, Кримський міст будувався швидко і з порушенням технічних стандартів, тому навантаження щодня живою силою ЗС РФ і бронетехнікою завдавало шкоди цьому мосту і цим опорам.

Крім того, Барчук скептично відгукнувся про версію, що до теракту на Кримському мосту могли бути причетні українські військові та силовики. Спікер УДА вважає, що жодне з відомств не віддало б наказ атакувати міст, коли там перебували цивільні.

Нагадаємо, Росія заявила, що Кримський міст атакували модернізовані українські дрони. Як запевняють росіяни, українські війська збирають морські безпілотники на базі гідроцикла, один із таких нібито захопили і підірвали біля Севастополя 16 липня.

Зі свого боку подію на Кримському мосту прокоментував представник ГУР Андрій Юсов. За його словами, обвалення мостових конструкцій створюють великі проблеми для російських військ і дають переваги Силам оборони України. А ось в Оперативному командуванні "Південь" припустили, що вибух може бути провокацією з боку Росії.