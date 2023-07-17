Зняли прапори і виїжджають: найманці ПВК "Вагнер" закрили табір у Краснодарському краї РФ (відео)

За словами "вагнерівських" командирів, вони згортають табір й перебираються до іншого навчального центру, адреса якого не вказується.

Представники ПВК "Вагнер" заявили, що табір найманців Євгена Пригожина в селі Молькіно в Краснодарському краї РФ припиняє існування. Прапори найманців знято: вони перебираються на нове місце дислокації. Про це розповіло видання Meduza.

На відео видно, як близько 20 "вагнерівців" вишикувались біля двометрового паркану з колючим дротом нагорі, який оточує табір ПВК у Молькіно. Четверо військових зняли прапори — прапор РФ та три прапори найманців. При цьому один з військових — можливо, командир — оголошує про закриття бази ПВК та переміщення найманців на нове місце дислокації. Назва нового місця не називається.

"Вагнерівці" - на базі Молькіно Фото: Meduza

Прапори, зняті у вагнерівському таборі, відправлять на зберігання. Два прапори — до Меморіального комплексу ПВК "Вагнер" в Чистому Ключі, один — командиру найманців Дмитру Подольському "Салему", Ще один прапор надішлють в новий навчальний центр — де центр розташований, не вказується.

На завершення спікер заявив: "30 липня 2023 року база ПВК "Вагнер" у Молькіно припиняє існування та передислокується на нове місце".

Зазначимо, згідно з домовленістю очільника ПВК Євгена Пригожина з Лукашенком, частина "вагнерівців" можуть стати частиною ЗС РФ — вони укладають відповідні контракти з Міноборони Росії. Інша частина перебирається до Білорусі.

Днями у мережі опублікували світлини, на якій Пригожин нібито сидить у наметі на новій базі "вагнерівців". За припущеннями волонтерської спільноти "Білоруські Гаюн", його могли зняти на військовій базі біля села Ціль неподалік від Осиповичів.

Крім того, раніше спецслужби Білорусі пояснили, чим будуть займатись вагнерівці на території республіки. За їхніми словами, найманці навчатимуть білоруські спецзагони.

Нагадуємо, найманців ПВК "Вагнер" також помітили на військовій базі під Вітебськом, де перебуваються мобілізовані росіяни. При цьому стверджувалось, що їх там небагато і вони займаються навчаннями новобранців.

Між тим BBC опублікувало супутникові світлини військової частини під Осиповичами. На світлинах — кілька сотень наметів на території військової частини: вони "виросли" там буквально протягом кількох днів.