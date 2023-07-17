Туристів поменшає: Міноборони України висміяло РФ після вибуху на Кримському мосту

У пресслужбі оборонного відомства заявили, що кількість туристичних напрямків для росіян цього літа скорочується з тривожною регулярністю. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, незаконні конструкції РФ для доставляння інструментів масових убивств довго не простоять.

Після вибухів на Кримському мосту 17 липня пресслужба Міністерства оборони України, судячи з усього, вирішила потролити російську владу. Пост опубліковано у Twitter українського оборонного відомства.

"Кількість потенційних "домашніх" туристичних напрямків для росіян цього літа скорочується. З тривожною регулярністю", — ідеться в публікації.

Реакція Міноборони України на вибухи в Криму

Крим став популярним місцем відпочинку для російського народонаселення, хоча півострів і був військовим шляхом відібраний в України.

Атака на Кримський міст: реакція ОП

Радник голови ОП Михайло Подоляк після повідомлень про вибухи на Кримському мосту заявив, що будь-які незаконні конструкції, які використовуються для доставляння російських інструментів масових убивств, недовговічні. І неважливо, з яких причин ці конструкції руйнуються.

Михайло Подоляк — після події на Кримському мосту

Нагадаємо, що після події на Кримському мосту на автотрасах, що ведуть із Криму, вишикувалися багатокілометрові черги із сотень автомобілів. Російські ЗМІ показали відео колони автомобілів, що застрягли між Кримом і Мелітополем. Водночас російські журналісти пояснили причину заторів "ремонтом на дорозі".

Також повідомлялося, що після вибуху на Кримському мосту у Путіна вже не залишилося важелів для контролю інформаційного наративу. За словами британського військового аналітика Шона Белла, інформація про інцидент на Кримському мосту вибуховою хвилею розлетілася серед жителів РФ. Кремлю складно приховати військові прорахунки.