3 роки в'язниці — за ухиляння: в Хмельницькому оголосили вирок чоловіку, який проігнорував повістку

За словами пресслужби Терцентру, судили 33-річного чоловіка, який отримав повістку, але не прийшов до центру комплектування.

Житель Хмельницької області отримав вирок — 3 роки позбавлення волі — за ухилення від мобілізації. Як з'ясувалось, чоловік отримав повістку і мав прибути до одного з відділень Хмельницького обласного ТЦК та СП, але не зробив цього — не виконав вимог законодавства щодо мобілізації. Про деталі справи ідеться на сторінці Facebook обласного Терцентру.

У дописі Терцентру вказано, що ідеться про 33-річного чоловіка, уродженця Славутського району Хмельницької області. Маючи призовний вікі, він отримав повістку від ТЦК, у якій було вказано, коли й куди слід йому з'явитись. Після прибуття до ТЦК пройшов би навчальні збори та приступив би до військової служби.

Однак фігурант зігнорував повістку, "не маючи законних підстав", зазначено у повідомленні Хмельницького обласного ТЦК та СП. Тому відбувся судовий розгляд щодо звинувачення за ст. 336 Кримінального кодексу — ухилення від призову. Суд відбувся у місті Славута у закритому режимі.

Згідно з рішенням суду 33-річний чоловік відсидить 3 роки за ґратами (при максимальному терміні — 5 років).

На завершення ТЦК та СП нагадує, що українські громадяни віком від 18 до 60 років повинні перебувати на військовому обліку у відповідному Терцентрі. Крім того, на період воєнного стану вони повинні завжди при собі мати, крім паспорта, військово-обліковий документ. І паспорт, і обліковий документ потрібно надавати на першу вимогу спільних патрулів, які зустрічаються на вулицях населених пунктів.

Нагадуємо, українцям порадили, що робити, якщо їх примусово утримують у ТЦК. Адвокати радять, поводитись спокійно та вимагати безплатного адвоката.

Між тим студенти денної форми навчання мають право на відстрочку від мобілізації. Однак з моменту, коли вони стали бакалаврами, до моменту вступу до магістратури, відстрочка перестає діяти і їх можуть призвати до армії.