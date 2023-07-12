Мобілізація в Україні: чи можуть призвати до армії студентів і в яких випадках

За законом, студенти не можуть бути призвані, вони мають відстрочку, яка діє на весь період навчання. Однак тут є важливий нюанс.

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В Україні від 24 лютого 2022 року триває загальна мобілізація, повістки видають всім чоловікам віком від 18 до 60 років. Право на відстрочку від мобілізації мають здобувачі вищої освіти. Фокус розповідає, коли студенти втрачають право на відстрочку, та які категорії можуть бути мобілізовані.

Мобілізація студентів 2023: право на відстрочку

Право на відстрочку від мобілізації мають громадяни, які здобувають вищу або довищу освіту та наукове звання.

В статті 23 Закона про мобілізаційну підготовку і мобілізацію вказано, що на відстрочку мають право особи, які здобувають освіту на денній формі.

"Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти", ― написано в законі.

Цьогоріч студентів денної та дуальної форми навчання не повинні призивати під час мобілізації, але студент може піти служити до армії за власним бажанням. Після написання заяви студентом, ТЦК надсилає повідомлення до навчального закладу, де він навчається, і виш автоматично надає йому академічну відпустку на час проходження служби. Якщо студент не бажає бути мобілізованим, у випадку отримання повістки йому необхідно у військкоматі подати довідку про навчання.

Кого можуть призвати

Відстрочка від мобілізації стосується лише тих, хто навчається на денній чи дуальній формі навчання. На студентів заочної форми навчання вона не поширюється. Також можуть призвати студентів, які закінчили бакалаврат, але ще не вступили до магістратури. В цей проміжок часу вони не вважаються студентами, тому їх можуть призвати.

Чи можуть призвати до армії студентів іноземних вишів

В Україні заборонено виїжджати військовозобов’язаним чоловікам за межі країни, навіть якщо вони є студентами іноземних вишів. Отже, якщо особа поступила до українського або іноземного ВНЗ, вона має право на відстрочку від мобілізації (закон цього не забороняє), але прикордонники не випустять за кордон.

Нагадаємо, що в Україні існує законодавство, яке встановлює процедуру мобілізації для громадян, які не служили в армії за призовом. Однак перед відправкою до військової частини, такі особи зобов'язані пройти обов'язкову підготовку, яка триває від 7 до 20 днів.

Раніше повідомлялося, як отримати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаній особі. Перший крок — візит до ТЦК і СП після отримання повістки.