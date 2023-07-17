"Не підлягає відновленню": Путін відреагував на вибух на Кримському мосту (відео)

Голова Кремля доручив російським силовикам розібратися. За словами віцепрем'єра РФ Марата Хуснулліна, частина прольоту в бік Керчі зруйнована повністю — її доведеться демонтувати.

Російський президент Володимир Путін назвав вибух на Кримському мосту терактом і розпорядився, щоб постраждалим було надано допомогу. За його словами російське Міноборони готує відповідні пропозиції. Про це повідомляє "РИА Новости".

Путін також згадав про загиблих і серйозно пошкоджене дорожнє полотно, через що автомобільний рух довелося зупинити.

"Я доручив ФСБ та іншим силовим відомствам розібратися в тому, що трапилося, — заявив голова Кремля, додавши, що чекає на конкретні пропозиції щодо безпеки, оскільки це вже другий подібний випадок на Кримському мосту.

Російський віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін після вибуху на Кримському мосту сьогодні, 17 липня, заявив, що частина прольоту в бік Керчі зруйнована повністю, тому її доведеться демонтувати.

"Оглянув усе разом із проєктувальниками, з будівельниками — бачу, що вона не підлягає відновленню. Друга частина опори прольоту змістилася на 70-80 см від свого положення, але зараз є технічні можливості зміцнити", — зазначив Хуснуллін.

За його словами, роботи вже тривають. Рух Кримським мостом планують запустити спочатку в реверсивному режимі по одній смузі. Він зазначив, що опори не пошкоджені, хоча очікувалися гірші наслідки.

Повідомляють, що до опівночі планують запустити перші вантажні тестові автомобілі, а рух легкового транспорту хочуть відновити о першій годині ночі 17 липня.

Нагадаємо, що пресслужба Міноборони України висміяла Росію після вибуху на Кримському мосту. У відомстві зазначили, що кількість туристичних напрямків скорочується.

Також повідомляється, що минуло півдня після вибуху на Кримському мосту і тільки тоді Володимир Путін вирішив скликати нараду. За відомостями росЗМІ, голова держави-терориста віддав розпорядження "організувати роботу з руху транспорту на кримському напрямку" і допомогти постраждалим.