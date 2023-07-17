Через пів доби: Путін збирає нараду через вибух на Кримському мосту

За даними росЗМІ, російський диктатор доручив "організувати роботу з руху транспорту на кримському напрямку" і "забезпечити допомогу людям", які перебувають у дорозі.

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У понеділок увечері, 17 липня, президент Росії Володимир Путін проведе нараду, присвячену ситуації на Кримському мосту після атаки, що сталася майже півдоби тому. У рамках цієї наради він вислухає доповідь віцепрем'єра Марата Хуснулліна про виконану роботу з відновлення мосту і поточні організаційні заходи. Про це повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

"Путін доручив віцепрем'єру Хуснулліну на місці організувати роботу з проведення ремонтно-відновлювальних робіт на Кримському мосту. Наразі за дорученням глави держави Хуснуллін вилітає в регіон", — заявив Пєсков.

За словами прес-секретаря Дмитра Пєскова, після того, як Володимир Путін ознайомиться із ситуацією на місці, він очікуватиме до 19:00 доповіді від Повітряно-космічних сил (ПКС). Заплановано також проведення наради щодо ПКС, у рамках якої Марат Хуснуллін уже з місця подій представить звіт про поточну ситуацію.

Пєсков зазначив, що раніше Путін уже вислухав доповіді від Хуснулліна, глави Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександра Бортнікова, міністра транспорту Віталія Савельєва та керівника Криму Сергія Аксьонова щодо наслідків атаки на Кримський міст.

Після неї російський диктатор доручив "організувати роботу з руху транспорту на кримському напрямку" і "забезпечити допомогу людям", які перебувають у дорозі.

Вибухи на Кримському мосту 17 липня: що відомо

У ніч на 17 липня на Кримському мосту прогриміли гучні вибухи, у зв'язку з чим рух обмежено. Унаслідок цього 2 людини загинули — подружня пара, а їхню 14-річну доньку медики екстрено госпіталізували в найближчу лікарню з черепно-мозковою травмою.

В оперативному командуванні "Південь" вважають, що це могла бути однією з провокацій РФ, яка пов'язана з рішенням про пролонгацію зернової угоди. Згодом Росія оголосила, що не братиме участі в її реалізації.

Нагадаємо, 17 липня спікер Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що Кримський міст міг підірвати дрон із РФ. Опори конструкції пошкоджені з боку Кубані, де розташоване місто Приморсько-Ахтарськ — саме звідти росіяни запускають іранські БПЛА Shahed.