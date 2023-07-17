На оборону та підкуп: Путін витратить 14 млрд доларів через заколот Пригожина, — Bloomberg

Згідно з висновками видання, російський уряд "закриватиме" негативні наслідки повстання "вагнерівців" додатковими витратами на оборону та підкупом виборців Путіна.

Заколот власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина примусить Путіна збільшити бюджетні видатки мінімуму на 14 млрд доларів — їх витратять на підсилення оборони Москви. Додаткові суми також витратять на підкуп електорату на президентських виборах у березні 2024 року. Підрахунки провело видання Bloomberg.

Видання зуміло виділити кілька додаткових статей витрат, які матиме бюджет Росії за підсумками заколоту Пригожина.

По-перше, просування вагнерівців 24-25 червня спинилось за 200 км від Москви. Подібне стрімке та без опору просування відкрило слабкість ліній оборони всередині РФ. Тому, припускає Bloomberg, на ці лінії будуть перекидати нові сили й це коштуватиме близько 14 млрд дол. (або 1,3 трлн руб.).

По-друге, заколот скомпрометував Путіна в очах його електрорату. Наразі рівень підтримки Путіна — близько 74% і це найнижчий рівень з осені 2022 року, коли оголосили часткову мобілізацію, пише видання.

У березні 2024 року відбудуться президентські вибори, і рівень підтримки має бути не меншим, ніж заплановано — такі очікування є в команди очільника Кремля.

Щоб наростити прихильність електорату, будуть збільшувати мінімальну заробітну плату. Президент Росії вже анонсував, що у 2024 році вона зросте на 18,5%. Підвищення торкнеться 5 млн громадян РФ.

Також будуть точкові виплати — їх отримають особливо бідні громадяни, а також ті, хто так чи інакше постраждав від війни.

Однак, наголосили в Bloomber, у першій половині 2023 року уряд РФ вже повідомив про дефіцит бюджету розміром 2,6 трлн руб. При цьому майже половина витрат — або засекречені (26%), або соціальні (20%).

Статті витрат бюджету РФ на 2023 рік / Bloomberg

У майбутньому році очікують зменшення доходів бюджету на 10% — про це заявив міністр фінансів Андрій Силуанов. Зменшення — наслідок санкцій, накладених на економіку РФ через вторгнення до України. Серйозно розглядають альтернативні джерела поповнення — одноразові виплати, які повинні здійснювати приватні російські та іноземні компанії. А на економіку та екологію гроші не шукатимуть: усе ітиме на підтримку війська та соціальні виплати.

Доцент кафедри російської політики в Лондонської школи славістики Бен Нобл зазначив, що основна причина витрат російського уряду у майбутньому — наслідки саме заколоту Пригожина: "Посилення відчуття невизначеності, викликане заколотом Пригожина, може змусити Кремль витратити ще більше ресурсів на те, щоб купити відданість людей системі Путіна".

Зазначимо, під час виборів 2012 року за Путіна віддали голоси 63,60% громадян Росії при явці 65,34%. При цьому вибори обійшлись російському бюджету в 10,3 млрд руб. Тоді підвищили мінімальну заробітну плату на 12%, вказано у статті Bloomberg.

Нагадуємо, 16 липня Володимир Путіна, даючи інтерв'ю телеканалу "Росія-1", заявив, що війна в Україні йде "за планом". При цьому він переконаний, що ЗС РФ мають успіхи на фронті, а російські солдати — "герої".

Між тим зранку 17 липня стався вибух на Кримському мосту: обвалилось полотно на кількох перегонах, якими рухались автомобілі. Міст перекрили для автотранспорту, а голови окупаційних адміністрацій повідомили, що знімають обмеження на рух під час комендантської години.

Між тим на автотрасі між Джанкоєм та Мелітополем — кількакілометрові затори з машин. Російські кореспонденти запевняють, що причина заторів — ремонтні роботи.