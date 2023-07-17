Супутник зафіксував невідомі обʼєкти незадовго до удару по Кримському мосту (фото)

Чотири морських обʼєкти було зафіксовано в 75 км від острова Зміїний. Проте наразі невідомо, чи саме вони атакували Кримський міст.

Незадовго до удару по Кримському мосту у 490 км від окупованого Криму супутник зафіксував пересування невідомих швидкісних човнів. Про це повідомляє OSINT-аналітик з ніком MT Anderson.

16 липня приблизно в 75 км на південний схід від острова Зміїний було зафіксовано 4 швидкісних човни.

"Нічого конкретного, але групування і напрямок руху цікаві з огляду на нещодавні події", — написав автор.

Невідомі рухомі обʼєкти Морські обʼєкти зафіксовані в 75 км від о. Зміїний

На світлинах супутника Sentinel помітно, що 4 судна перебували у Чорному морі. Інший аналітик H I Sutton додає, що якщо атаку на Кримський міст дійсно здійснили безпілотні апарати, то вони мали мати велику кількість вибухової речовини, щоб пошкодити цілий проліт на мосту.

Тим часом у РФ заявили, що частина мосту не підлягає відновленню. Поруч із пошкодженим прольотом побудують тимчасовий міст, бо відремонтувати його не вдасться. Частина опори змістилася майже на метр. Президент РФ Володимир Путін доручив силовикам розібратися у ситуації.

Нагадаємо, в ніч на 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Від удару загинуло щонайменше двоє людей. В ЗСУ заявили, що Кримський міст є "зайвою конструкцією".