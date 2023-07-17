"Тактика шоку": чому ЗСУ змінили підхід до наступу на Донеччині, – Forbes

Під час штурмів морпіхи компенсували легке бронювання швидкістю, але бої показали, що тактика американської армії часів війни в Іраку не є універсальною.

Морпіхи ЗСУ на початку наступу ЗСУ на Запорізькому напрямку використовували "тактику шоку" для швидкого просування та штурму російських позицій. Проте вона має недоліки, що призвело до зміни підходу. Про це повідомляє Forbes.

Серія відеороликів бійців морської піхоти пояснює, чому довелося змінити тактику штурмів. Під час боїв в районі річки Мокрі Яли на півдні Донецької області українські військові мали успіхи на початку. Проте тактика виявилась не універсальною.

Під час однієї з таких атак у кінці червні російський танк зміг зупинити атаку. 35-та чи 37-ма бригади морської піхоти вели наступ, проте вони є легшими по озброєнню, ніж звичайна бригада ЗСУ. Вони мають у своєму арсеналі французькі ББМ AMX-10RC та іншу бронетехніку.

На думку автора, морпіхам інколи бракує вогневої потужності та захисту броні. Тому бійці компенсують це швидкістю та агресією. Ймовірно, військові використовують американську тактику часів війни в Іраку у 2003 році, коли так само здійснювались швидкісні штурми. Акцент робиться на ефекті несподіванки та шоку, щоб заплутати та розбити війська.

У Макарівці спрацювала тактика такого "громового штурму". Проте під час одного з наступних епізодів через швидкість броньовики виривались попереду танків ЗСУ через що російський танк зміг зірвати плани штурму. Бійці ЗСУ відступили, але отримали корисні дані про позиції окупантів, а також створили хаос на їхніх позиціях. Бої на цьому напрямку тривають і надалі, зазначають у виданні.

Нагадаємо, 13 червня ЗСУ показали, як російські окупанти потрапили в засідку біля Макарівки під час боїв за населений пункт.

17 липня ЗМІ писали, що українська армія робить ставку на контрбатарейний вогонь, щоб знищувати російську артилерію.