"До цього причетний Путін": у ГУР розповіли, хто винен у вибуху на Кримському мосту (відео)

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Кримський міст був побудований Росією незаконно. Вибух є наслідком російської агресії проти України.

Вибух на Кримському мосту позитивно вплине на контрнаступ ЗСУ. Про це заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі програми "Свобода Live".

За його словами, у ГУР не можуть ні підтвердити, ні спростувати свою причетність до події.

"Не можемо ні підтвердити, ні спростувати. До цього точно причетний рашистський режим і особисто Путін, який віддав наказ про анексію Криму, про вторгнення в Україну. Це наслідок цих подій безумовно", — сказав заявив Юсов.

Він також зазначив, що міст, побудований РФ через Керченську протоку, є незаконною спорудою з погляду законодавства України, а також з погляду міжнародного права.

"А якщо міст — незаконний, то і все, що там відбувається — цього немає, можна сказати", — зауважив він.

Юсов зазначив, що після перемоги українці дізнаватимуться багато цікавих деталей. Але зараз потрібно говорити про ті речі, які дійсно наближають перемогу України. Приміром, те, що відбувається з логістикою російських окупантів.

"Це добре, це наближає перемогу, а причини — чому це сталося — думаю, що їх слід обговорювати трохи пізніше", — сказав представник ГУР.

Юсов також зазначив, що офіційної версії у ГУР України щодо вибуху на Кримському мосту — немає.

"Генерал Буданов говорив, що споруда зайва, вона не повинна там перебувати", — сказав представник ГУР.

За його словами, міст побудовано з багатьма порушеннями норм безпеки.

"За те, що відбувається на окупованих територіях, несе відповідальність окупаційна влада", — сказав Юсов.

Нагадаємо, що в РФ анонсували будівництво тимчасового мосту. Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін заявив про намір запустити один із прольотів підірваного Кримського мосту 15 вересня. За його словами, роботи будуть вестися цілодобово.

Крім того, супутник зафіксував невідомі об'єкти незадовго до удару по Кримському мосту. Чотири морські об'єкти були зафіксовані за 75 км від острова Зміїний. Однак поки невідомо, чи атакували вони Кримський міст.