Скасування зернової угоди спричинило зростання світових цін на пшеницю і кукурудзу, — ЗМІ

За даними журналістів, зупинка постачання продовольства загрожує подальшим зростанням цін і голодом мільйонів. Представник Ради нацбезпеки США Адам Ходж зазначив, що зернова ініціатива відіграла вирішальну роль у зниженні цін на продовольство.

Після того, як у понеділок, 18 липня, влада РФ оголосила про припинення зернової ініціативи, ціни на світових ринках на такі зернові, як пшениця і кукурудза, різко пішли вгору. Зупинка постачання продовольства загрожує подальшим зростанням цін і голодом мільйонів людей. Про це повідомляє телеканал CNN.

Білий дім попередив, що рішення Росії погіршить продовольчу безпеку і завдасть шкоди мільйонам людей.

Представник Ради національної безпеки США Адам Годж зазначив, що зернова ініціатива відіграла вирішальну роль у зниженні світових цін на продовольство, які різко зросли внаслідок жорстокого і неспровокованого вторгнення РФ в Україну.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що постачання зерна коридором у Чорному морі може продовжитися, незважаючи на дії РФ. Слова голови держави, сказані в інтерв'ю американським журналістам, розмістив у соцмережах прессекретар Сергій Нікіфоров.

Згідно з угодою, РФ дозволяла Україні експортувати зерно з кількох заблокованих портів

За словами Зеленського, навіть і без РФ слід зробити все, щоб можна було використовувати цей чорноморський коридор.

"До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що готові продовжити постачання зерна, якщо Україна готова випускати, а Туреччина буде пропускати", — зазначив президент. Він також нагадав, що формально РФ і Україна не підписували зернову угоду одна з одною, тож якщо Москва призупинить свої домовленості з ООН і Туреччиною, то угода між Києвом, Стамбулом і Організацією Об'єднаних Націй все ж продовжить діяти.

Нагадаємо, що турецький флот може стати гарантією безпеки для зернового коридору. Про це заявив голова Української зернової асоціації Микола Горбачов. За його словами, страхові гарантії можуть також надати компанії-імпортери.

Також повідомлялося, що, за даними ЗМІ, вихід РФ із зернової угоди не перекриває шлях українському зерну.