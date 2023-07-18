"500-700 бойовиків": у ГУР розповіли, скільки "вагнерівців" у Білорусі та що вони там роблять (відео)

За словами представника ГУР Андрія Юсова, "вагнерівці", які перебувають у Республіці Білорусь, частіше інструктують білоруських військових. У майбутньому вони, можливо, навчатимуть і росіян.

Наразі на території Білорусі перебуває приблизно 500-700 найманців ПВК "Вагнер". Про це 17 липня заявив представник ГУР України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, частина найманців перебуває там лише для того, щоб "нервувати" Польщу і країни Балтії, НАТО і Європейський союз. Також частина з них будуть інструкторами. Вони готуватимуть білоруську армію, а пізніше, можливо, і навчатимуть нові підрозділи мобілізованих росіян.

"Наразі, незважаючи на повідомлення про колони, які вже йдуть і йдуть, йдеться про сотні людей — 500-700 бойовиків", — сказав Юсов.

За його словами, президент РФ Володимир Путін і білоруський політик Олександр Лукашенко домовилися про те, щоб "вагнерівці" перебували в РБ.

Також Юсов зазначив, що найманці не становлять загрози для Євросоюзу або НАТО. У Білорусі вони практично роззброєні. Ба більше, у роззброєному стані вони залишають Україну.

За словами Юсова, ГУР Міноборони України стежить за ситуацією з ПВК "Вагнер". Прибуття найманців до Білорусі не впливає на рівень безпеки на північних кордонах України.

Андрій Юсов про "вагнерівців" у Білорусі

Також повідомлялося, що найманці ПВК "Вагнер" закрили табір у Краснодарському краї РФ. За словами "вагнерівських" командирів, вони згортають табір і перебираються в інший навчальний центр, адреси якого не вказано.

Крім того, в мережі з'явилися знімки бази ПВК "Вагнер" у Білорусі. Десятки одиниць техніки були помічені на військовій базі в Осиповичах після того, як велика колона техніки "вагнерівців" пройшла територією Білорусі 15 липня.