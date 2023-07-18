Нічна атака Shahed і "Калібрами": вибухи прогриміли на півдні України (фото)

За даними ОК "Південь", над Одесою збито 6 крилатих ракет і 21 іранський ударний дрон. Над Миколаївською областю — 4 БЛЛА.

Протягом ночі на 18 липня російські окупанти здійснили кілька атак на південні області України з використанням безпілотників. У результаті операції було знищено 25 іранських дронів і шість ракет типу "Калібр". Про це повідомляє речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у вівторок вранці.

"Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони", — йдеться в повідомленні.

Під час нічної атаки з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів", усі з яких були знищені силами протиповітряної оборони.

"На жаль, уламками збитих ракет і вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, його госпіталізовано", — інформує про наслідки атаки Назаров.

Зазначається, що 21 Shahed-136 було знищено на підльоті з моря на Одещині та ще 4 — у небі над Миколаївщиною.

Також повідомляється, що в Миколаєві зафіксовано влучання по промисловому об'єкту, через що сталося загоряння. Однак пожежу було оперативно ліквідовано, обійшлося без постраждалих.

Нічний обстріл України 18 липня

У ніч на 18 липня російські війська атакували південь України дронами і ракетами.

Як заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер о 02:26, росіяни приготували кілька хвиль атаки.

"Країна-терорист атакує південь України ударними безпілотниками. Ймовірні кілька хвиль атак. Є також ракетна небезпека!" — заявив він.

Крім того, о 02:59 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що через російську атаку в області зафіксовано пожежу. Попередньо, без постраждалих.

Також у мережі почали з'являтися відео, на яких видно дим і чути постріли. Повідомляється, що вони були зняті в Миколаївській та Одеській областях.

Нагадаємо, що 13 липня ЗС РФ здійснила черговий мінометний обстріл прифронтового Оріхова Запорізької області. Унаслідок атаки зруйновано три будинки, загинув місцевий житель, ще один чоловік дістав поранення.

А вночі 13 липня російські окупанти вкотре за останні три дні атакували Київ безпілотниками . Протиповітряна оборона України знищила близько десяти БПЛА іранського виробництва Shahed, випущеними росіянами по столиці. Уламки зафіксували в Дарницькому, Солом'янському, Подільському та Шевченківському районах української столиці. Унаслідок цього в Дарницькому районі осколкові поранення отримали дівчина 18 років і чоловік 25 років. Також рятувальники виявили тіло одного загиблого чоловіка внаслідок загоряння в багатоповерхівці Подільського району.