Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

Нічна атака Shahed і "Калібрами": вибухи прогриміли на півдні України (фото)

Фото: EPA | Вибухи прогриміли на півдні України

За даними ОК "Південь", над Одесою збито 6 крилатих ракет і 21 іранський ударний дрон. Над Миколаївською областю — 4 БЛЛА.

Протягом ночі на 18 липня російські окупанти здійснили кілька атак на південні області України з використанням безпілотників. У результаті операції було знищено 25 іранських дронів і шість ракет типу "Калібр". Про це повідомляє речник Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у вівторок вранці.

"Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони", — йдеться в повідомленні.

Під час нічної атаки з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів", усі з яких були знищені силами протиповітряної оборони.

"На жаль, уламками збитих ракет і вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, його госпіталізовано", — інформує про наслідки атаки Назаров.

Зазначається, що 21 Shahed-136 було знищено на підльоті з моря на Одещині та ще 4 — у небі над Миколаївщиною.

Також повідомляється, що в Миколаєві зафіксовано влучання по промисловому об'єкту, через що сталося загоряння. Однак пожежу було оперативно ліквідовано, обійшлося без постраждалих.

Нічний обстріл України 18 липня

У ніч на 18 липня російські війська атакували південь України дронами і ракетами.

Як заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер о 02:26, росіяни приготували кілька хвиль атаки.

"Країна-терорист атакує південь України ударними безпілотниками. Ймовірні кілька хвиль атак. Є також ракетна небезпека!" — заявив він.

Крім того, о 02:59 голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що через російську атаку в області зафіксовано пожежу. Попередньо, без постраждалих.

Також у мережі почали з'являтися відео, на яких видно дим і чути постріли. Повідомляється, що вони були зняті в Миколаївській та Одеській областях.

Неможливо відобразити вміст. Подивитись в Telegram

Нагадаємо, що 13 липня ЗС РФ здійснила черговий мінометний обстріл прифронтового Оріхова Запорізької області. Унаслідок атаки зруйновано три будинки, загинув місцевий житель, ще один чоловік дістав поранення.

А вночі 13 липня російські окупанти вкотре за останні три дні атакували Київ безпілотниками . Протиповітряна оборона України знищила близько десяти БПЛА іранського виробництва Shahed, випущеними росіянами по столиці. Уламки зафіксували в Дарницькому, Солом'янському, Подільському та Шевченківському районах української столиці. Унаслідок цього в Дарницькому районі осколкові поранення отримали дівчина 18 років і чоловік 25 років. Також рятувальники виявили тіло одного загиблого чоловіка внаслідок загоряння в багатоповерхівці Подільського району.