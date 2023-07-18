Мінус два танки в одному бою: в Міноборони показали результативний екіпаж БМП Bradley

Українські військові знищили не тільки ворожу піхоту, але й російські танки, які ворог кинув для знищення американської БМП.

Екіпаж американської БМП M2 Bradley з 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" знищили два танки російських військ під час одного бою. Про це 18 липня повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі.

Бійці з позивними "Примара", "Кач" та "Бублік" під час боїв на Запорізькому напрямку знищили два російських танки. Як зазначає Ганна Маляр, військові розуміють, що західна техніка є магнітом для окупантів. Тому як тільки вона зʼявляється на передовій, то ЗС РФ застосовують все, що є, щоб спробувати її знищити — від гранатометів до ударних гелікоптерів та артилерії.

Під час бойового зіткнення українську БМП обходили окупанти з двох боків.

"А коли окупантів знищили автоматичною гарматою, росіяни оголосили справжнє полювання на український "Бредлі". Ворог терміново ввів у бій пару Т-72. Обидва російські танки було одразу спалено", — розповіла Маляр.

На M2 Bradley є пускові установки ПТРК TOW, який здатен знищувати броньовану техніку. Саме ним і знищили ворожі машини. Також у Міноборони опублікували фотографії військових, які ліквідували російські танки. Командир екіпажу "Кач" на фото по центру, зліва навідник "Примара", мехвод "Бублік" під час спільного завдання був на завданні, тому його світлину додали окремо.

Механік-водій M2 Bradley "Бублік" Фото: Ганна Маляр / Telegram

Нагадаємо, 17 липня екіпаж M2 Bradley заявив, що американська БМП забезпечує максимальне виживання бійців на полі бою.

14 липня аналітики повідомили, що M2 Bradley витримав влучання Т-72 й залишився на ходу.