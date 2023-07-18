Польща і країни Балтії розглядають сценарій введення військ в Україну, — ТБ Франції (відео)

За словами журналіста Жан-Домініка Мерше, деякі країни не відкидають варіанту нового наступу РФ, після чого потрібно буде ухвалювати ефективніші рішення для допомоги Україні, однак доказів він не надав.

Польща нібито може розглядати сценарій того, щоб відправити свої війська в Україну разом із союзниками. З такою темою на французькому телеканалі LCI вийшло політичне ток-шоу 13 липня.

Французький журналіст Жан-Домінік Мерше зазначив, що наразі є роздуми про те, що Польща та країни Балтії можуть створити багатонаціональну дивізію, яка може в майбутньому допомогти Україні в боротьбі з російською агресією.

"Скажімо так, (коаліцію, — ред.), до якої увійдуть українські сили, польські сили, сили Балтії, можливо, інші, якщо Росія зможе прорвати фронт і відновити там наступальні дії. Я думаю, що фактично буде така дивізія, як Польща та інші направлять війська поза НАТО", — каже журналіст.

При цьому він не розкриває свої джерела, як зазначив ведучий ток-шоу, але така заява викликає збентеження у багатьох.

У сюжеті окремо згадали слова колишнього глави НАТО Андерса Расмуссена в інтерв'ю The Guardian, який зазначав, що деякі країни Альянсу можуть захотіти ввести свої війська до України, якби на саміті НАТО не було ухвалено реальних гарантій безпеки.

"Ми знаємо, що Польща активно займається наданням конкретної допомоги Україні. І я не виключав би можливості, що Польща діятиме ще сильніше в цьому контексті на національній основі, а за нею підуть країни Балтії, можливо, включно з можливістю розміщення військ на землі", — зазначав він.

Президент Польщі Анджей Дуда також не відкидав такої можливості, але лише в тому разі, якщо таке рішення ухвалить НАТО і після війни.

Французький письменник і геополітик Фредерік Ансель повернувся в історію і заявив, що Польща сильно постраждала від "русского мира" свого часу, тому може відповісти росіянам за допомогою війни в Україні.

Також було наведене соцопитування серед поляків, які не виступають проти того, щоб їхня країна виступила гарантом безпеки для України разом із союзниками. Лише 29,1% вважають, що це недоречно.

Офіційні джерела Польщі та України не коментували чуток, які були озвучені французьким телебаченням.

Нагадаємо, 2 липня повідомлялося, що Польща посилює кордон із Білоруссю. Прикордонна служба зазначила, що з Білорусі на територію країни незаконно намагалося проникнути 187 осіб, що і викликає побоювання у Варшави.