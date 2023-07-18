"Дурнувате рішення": у Британії незадоволені контрактом на придбання літаків-розвідників

Флот з 3 літаків стане бажаною ціллю для ворога за умови конфлікту. Окрім цього Королівські ВПС списали всі розвідувальні борти ще у 2021 році, а тепер E-7 Wedgetail затримується до 2025 року.

Угода Сполученого Королівства з компанією Boeing на придбання 3 літаків, а не 5 викликала критику в Комітеті обороні Великої Британії. Про це повідомляє The War Zone.

Королівські повітряні сили отримають літаки раннього бортового попередження та управління Boeing E-7A Wedgetail у кількості трьох одиниць. Проте у звіті Комітету оборони розкритикували рішення. Орган має право вивчати витрати, управління та політику Міноборони від імені британського парламенту.

У центрі критики той факт, що за умовами контракту, Міноборони Великої Британії має спалити за 5 багатофункціональних радарів для літаків MESA. Проте військові отримають 3 борти. При цьому вартість контракту між 3 та 5 літаками відрізняється усього у 200 млн доларів. Три E-7A котують 2,5 млрд, а пʼять — 2,7 млрд доларів.

Літаки E-7 можуть затриматись до 2025 року

"Навіть елементарна арифметика свідчить про те, що замовлення трьох E-7, а не п’яти (приблизно 90% початкової вартості придбання) є надзвичайно низьким співвідношенням ціни та якості", — йдеться у звіті.

Окрім цього, крихітний флот з трьох літаків Е-7 стане "нагородною мішенню" для агресорів у потенційному конфлікті. Тому повітряні судна не зможуть відігравати вирішальну роль у будь-якій високоякісній повітряній компанії. Їм буде важко вижити в будь-якому спірному повітряному просторі. Також викликає занепокоєння те, що експлуатаційна здатність E-7 може бути відкладена ще на рік до 2025 року. Але проблема полягає в тому, що у 2021 році Королівські ВПС списали наявні радіолокаційні літаки E-3D Sentry AEW1.

Загалом шестимісячне розслідування доходить висновку, що система закупівель у країні зламана, чисельні перевірки не виправляють проблеми.

Нагадаємо, 16 червня у Британії завершили розслідування програми придбання БМП Ajax. Аудит виявив 24 проблеми.

18 липня ЗМІ писали, що Міноборони Великої Британії може очолити голова МЗС Джеймс Клеверлі.