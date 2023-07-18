Сотні мільйонів: у РФ експерти оцінили вартість ремонту Кримського мосту після атаки

У Держдумі повідомили, що рік тому відновлення одного прольоту моста коштувало до 300 мільйонів рублів. З того моменту будівельні матеріали подорожчали майже на 4%.

У Росії експерти оцінили суму, яку необхідно буде витратити на відновлення Кримського мосту після завданого вночі на 17 липня удару. Про це відомо з матеріалу "Известия".

Незалежний експерт будівельної галузі Шаміль Султанов назвав важливим те, що опори мосту не пошкоджені. Прольоти, з його слів, складають на березі з до 600 тонн металу. На відновлення одного такого, за прогнозами Султанова, можуть витратити до 300 мільйонів рублів (понад 3 мільйона доларів), тобто всього на ремонт необхідно 600 мільйонів рублів (понад 6 мільйонів доларів).

Інший експерт Шералі Валієв переконаний, що сума збитків залежить від ступеня пошкоджень комунікацій та автоматизованих систем.

"Якщо щось станеться на одному прольоті, то інші це ніяк не вплине — вони самостійні. Тому в цьому випадку відновлення пройде набагато легше, ніж минулого разу. Тоді чотири прольоти були пов'язані між собою", — зазначив він.

Інженер з якості будівництва Сергій Бакін також вважає характер пошкоджень не катастрофічним. Він припустив, що ремонтні роботи триватимуть приблизно місяць, і більшу його частину проводитимуть експертизи.

Водночас представник російської Держдуми Сергій Колунов проінформував, що ще у жовтні 2022 року відновлення одного прольоту Кримського моста вартувало 200-300 мільйонів рублів (приблизно 2-3 мільйона доларів). З того моменту, за його даними, ціни на будівельні матеріали зросли на приблизно 3,6%.

Нагадаємо, 17 липня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Рух на Кримському мосту зупинили, а росіян закликали утриматись від поїздок цим шляхом.

Як з’ясувалося пізніше, внаслідок удару обвалилася 145 опора з боку Краснодарського краю. На місці загинули двоє осіб, ще одну екстрено госпіталізували.