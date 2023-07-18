ЗС РФ перейшли в атаку: ворог намагається розгромити Сили оборони в Куп'янську, — Сирський (фото)

Командувач Сухопутних військ ЗСУ відвідав бойові бригади Сил оборони на Лиманському напрямку. Разом із командирами підрозділів було ухвалено всі необхідні рішення для стабілізації обстановки.

Російські війська перейшли в наступ на Куп'янському напрямку, поставивши перед собою мету розгромити українські сили в районі Куп'янська і продовжити просування в глибину бойових порядків Сил оборони. Про це 18 липня повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

За словами українського воєначальника, на Східному напрямку бойова обстановка залишається складною. Сили оборони продовжують наступальні дії на флангах під Бахмутом. Щоб перешкоджати просуванню українських військ, противник активно перекидає додаткові сили на ці ділянки фронту.

"З метою зупинити наступальні дії наших військ в районі Бахмута ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ", — зазначив Сирський.

У таких непростих умовах генерал відвідав бойові бригади українського угруповання і зустрівся з командирами підрозділів. Під час наради Сирський скоригував плани українських сил і обговорив поточні проблеми на лінії бойового зіткнення.

Генерал-полковник Олександр Сирський на Лиманському напрямку Генерал-полковник Олександр Сирський на Лиманському напрямку Генерал-полковник Олександр Сирський на Лиманському напрямку Генерал-полковник Олександр Сирський на Лиманському напрямку

"Окремо з командирами відпрацювали і прийняли всі необхідні рішення для стабілізації обстановки на Лиманському напрямку. Всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на нашому боці", — підкреслив Сирський.

Нагадаємо, британська розвідка 18 липня повідомила, що російське військове командування стурбоване станом справ на флангах південної ділянки українського фронту. Окупанти побоюються за безпеку своїх позицій, оскільки ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту.