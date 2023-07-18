Закріплюються і ведуть важкі бої: у ЗСУ розповіли про ситуацію на східному фронті

На південь від Макарівки по течії річки Мокрі Яли тривають запеклі бої, де українські війська мають перевагу.

Українські війська беруть участь у тяжких боях за населений пункт Старомайорське Донецької області та мають перевагу. Про це під час брифінгу у Military Media Center розповів майор Валерій Шершень, речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони України Таврійського напрямку.

Підрозділи наших військ закріплюються на досягнутих рубежах. Наразі захисники проводять аеророзвідку та заходи з розмінування місцевості та заходи контрбатарейної боротьби. З його слів, саме населений пункт Старомайорське у зоні посиленої уваги російських військ.

"Тривають бої на південь від Макарівки по течії річки Мокрі Яли — тут перевага на нашому боці", — зазначив майор.

Старомайорське Фото: Google Maps

Російські війська намагаються відправити більше резервів на ділянки, де ЗСУ ведуть наступальні дії. Тривають успішні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямах.

"Це просування, можна сказати, покрокові. Нехай це і невеликі відстані, але вони досить відчутні для ворога", — додав він.

Українські бійці й надалі здійснюють на певних ділянках оборону без втрат позицій. Зокрема, він наголосив, що ЗСУ продовжують успішно стримувати наступ військ загарбників в районі Красногорівки та Мар'їнки.

"За добу тільки в районі Мар'їнки зафіксовано 15 важких штурмів", — розповів Шершень.

Російські війська мають планують своїми діями зупинити український наступ і відтягнути резервні сили в райони міст Мар'їнка та Авдіївка. У такий спосіб ворог прагне послабити нашу наступальну міць.

Нагадаємо, 18 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив подробиці боїв на Куп'янському напрямку. З його слів, ворог намагається розгромити Сили оборони.