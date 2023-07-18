Українські льотчики показали пуски американських ракет Zuni із Су-25 (відео)

Сполучені Штати з початку 2023 року почали постачати Україні некеровані авіаракети Zuni. Вони призначені для ураження наземних цілей ворога.

Українські військові показали підготовку до польоту та застосування американський некерованих ракет "повітря-земля" Zuni зі штурмовика Су-25. Про це повідомляється в YouTube-каналі "Мазут СД".

В опублікованому ролику військові демонструють різні епізоди застосування з українських штурмовиків ракет Zuni. Снаряди передають Україні США в межах військової допомоги. Як видно з відео, боєприпаси запускають з кабрування. Для цього льотчик задирає ніс Су-25 та запускає ракету. Так Zuni летять по навісній території. При цьому льотчики доходять до цілі на малій висоті, щоб їх не помітили російські радари ППО.

Zuni — це американські 127-мм авіаційні ракети. Вона призначена для ураження наземних цілей типу фортифікаційних споруд, колони ворожої техніки та інші обʼєкти. Відомо, що для запуску ракет потрібен пусковий контейнер LAU-10, в якому є 4 направляючих. Вперше українській армії передали некеровані ракети у січні 2023 року. Маса бойової частини Zuni складає від 20,7 до 25,6 кг, в залежності від типу двигуна та бойової частини. Дальність стрільби при цьому складає до 8 км. Радянська ракета С-13 є копією Zuni.

Нагадаємо, 30 червня у мережі показали бойову роботу Су-25 з ракетами Zuni, яка здійснювалась у парі.

1 травня у Повітряних силах вперше показали американські ракети Zuni для Су-25.