Непідготовлені та невмотивовані: у ЗСУ розповіли про 100 000 армії РФ на східному фронті

На Куп'янському напрямку противник зосередив до 900 танків, але більшість із них — це стара радянська техніка, зазначив полковник Сергій Череватий.

Росія сконцентрувала на Куп'янському напрямку 100-тисячне угруповання військ і 900 танків. Зі свого боку, Сили оборони не дають змоги противнику на цьому напрямку досягти прогресу, завдаючи ударів по його позиціях. Про це 18 липня розповів речник Східного угруповання полковник Сергій Череватий.

За його словами, про дислокацію на цій ділянці фронту такої кількості ворожих сил було відомо вже тривалий час.

"Сили оборони вже багато місяців поспіль не дають їм жодного прогресу і потужно наносять по них удари. Тобто це не вчора з'явилося 100 тисяч", — сказав Череватий.

Крім того, спікер наголосив, що це угруповання хоч і велике, але не якісно підготовлене і мотивоване, а з 900 танків більшість — це стара радянська техніка.

Також полковник зазначив, що на цьому напрямку противник намагається перехопити ініціативу і для цього задіює артилерію різних калібрів — загалом за минулу добу ЗС РФ завдали 536 артилерійських ударів по позиціях Сил оборони.

Однак українські захисники дають гідну відсіч. Усього за добу противник зазнав таких втрат:

34 окупанти;

115 осіб дістали поранення;

1 танк Т-72;

1 бойова машина піхоти (БМП):

1 САУ "Піон" і 2 гармати;

1 БПЛА;

3 склади з боєприпасами і 7 авто, які підвозили ці боєприпаси.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 18 липня заявив, що російські війська перейшли в наступ на Куп'янському напрямку. За його словами, ворог має намір розгромити українські сили в районі Куп'янська і продовжити просування в глибину бойових порядків ЗСУ.