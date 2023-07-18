"Передавайте їм привіт": Путін "вшанував" пам'ять померлих російських солдатів

Губернатор Іркутської області розповів про загиблих "сміливих російських солдатів", які "рятували людей" у Маріуполі. Президент РФ, судячи з його слів, не оцінив героїзму окупантів.

На зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним і губернатором Іркутської області Ігорем Кобзєвим сталася заява, яка викликала неоднозначні реакції. Під час бесіди губернатор поділився інформацією про нагородження деяких осіб, які брали участь у військових діях в Україні і були визнані окупантами. У відповідь на це, президент попросив передати їм привіт. Про це свідчить стенограма розмови диктатора з чиновником, опублікована в пресслужбі Кремля.

Стенограма розмови

Губернатор представив інформацію про нагородження 192 осіб з його області, які, за його словами, є учасниками воєнних дій в Україні і були визнані окупантами. Державні нагороди, включно з орденами та медалями, було вручено цим особам. Крім того, губернатор згадав історію про загарбника, який нібито жертвував своїм життям, закривши гранатою, щоб врятувати своїх товаришів по службі під час окупації Маріуполя в березні минулого року.

Також чиновник додав, що такі воєнні злочинці назавжди залишаються в пам'яті росіян.

У відповідь на ці твердження губернатора, президент Росії Володимир Путін висловився коротко і попросив передати привіт ліквідованим російським окупантам на Україні.

"Привіт їм усім передавайте", — видав головний воєнний злочинець Росії.

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін назвав вибух на Кримському мосту терактом і розпорядився, щоб постраждалим було надано допомогу. За його словами російське Міноборони готує відповідні пропозиції.