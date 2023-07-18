Туреччина і Саудівська Аравія ведуть секретні переговори про повернення українських дітей, — FT

Маленькі українці, яких примусово вивезли в Росію, потрапили до дитячих будинків або прийомних сімей.

Саудівська Аравія і Туреччина як посередники хочуть домовитися про повернення українських дітей, які були депортовані в Росію, пише Financial Times.

За даними видання, в Україні та РФ складають відповідні списки. До них входять тисячі дітей, які з початку повномасштабного вторгнення були примусово вивезені з України на територію Росії. Маленькі українці або потрапили в дитячі будинки, або їх усиновили російські сім'ї. Офіційні особи обох сторін відмовилися говорити одна з одною безпосередньо з цього питання, але втрутилися посередники з Саудівської Аравії та Туреччини.

Повідомляється, що з російського боку задіяний і колишній власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович.

За інформацією видання, питання про депортованих українських дітей на зустрічі з чиновниками кількох країн G20 підняла Саудівська Аравія в Копенгагені. Це питання дуже чутливе і "ніхто нікому не довіряє". Саме тому між Москвою і Києвом потрібен незалежний посередник, у якого будуть дані з обох сторін.

За даними уповноваженої президента України з прав дитини Дар'ї Герасимчук, 19592 дитини, чиї особисті дані точно верифіковані, вважаються депортованими або примусово переміщеними з території України.

Раніше, 5 травня Фокус писав про те, що на думку експертів ОБСЄ депортація Росією українських дітей може бути військовим злочином. Експертна місія ОБСЄ дійшла висновку, що насильницьке переміщення українських дітей на тимчасово окуповані території і на територію Російської Федерації може бути прирівняне до військового злочину. Про це йдеться у відповідному звіті.

Нагадаємо, експертна місія ОБСЄ встановила, що дітей вивозили на територію РФ і на тимчасово окуповані території України за кількома причинами, які виявилися "легендою". Це евакуація з міркувань безпеки, передача з метою усиновлення або патронатного виховання і тимчасове перебування в так званих таборах відпочинку.