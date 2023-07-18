Мобілізація в Україні: адвокат розповів, що робити, якщо примусово доставили у військкомат

За словами Ростислава Кравця, наявність списків розшуку у військкомату вважається незаконною, тому що це робиться без згоди на обробку персональних даних або їх передачу третім особам.

Адвокат Ростислав Кравець розповів, що потрібно робити військовозобов'язаним українцям, якщо їх затримали й доправили у військкомат. Він також дав поради щодо того, як діяти, коли представники ТЦК приходять додому. Про це повідомляє УНІАН.

Адвокат назвав порушенням законодавства випадки, коли представники ТЦК заявляють, що внесли того чи іншого громадянина в будь-які списки — чи так звані списки розшуку військкомату.

"Ну, можете цим пишатися, що ви там перебуваєте", — зазначив експерт. За його словами, горезвісні списки чинним законодавством або ж законодавчим регулюванням не передбачені. А внесення до них громадян можна вважати порушенням прав, оскільки робиться це без згоди на обробку персональних даних або ж передачу третім особам".

Суд не вважатиме, що за таких обставин громадянин порушив законодавство, тому що наявність згаданих списків — це вже порушення як таке.

"Про це ви можете повідомити представникам правоохоронних органів, які приходять до вас, щоб доставити у військкомат, або затримують на блокпосту чи на вулиці", — порадив адвокат, уточнивши, що можна без жодних задніх думок відмовитися від пропозиції прогулятися з представниками поліції у військкомат — це не призведе до будь-якої відповідальності.

Нагрудні камери

Можна попросити, щоб представники влади увімкнули нагрудні камери та повідомили підстави для затримання.

На черговий привід, мовляв, "вас розшукує військкомат" можна спокійнісінько відповісти: "Тут ви мене знайшли. Де розписатися, що мене розшукує військкомат, що я вас почув? А далі я йду у своїх справах".

Що робити, якщо вже доставили у військкомат

Якщо співробітники ТЦК не дослухалися до аргументів, а скручують і доправляють до військкомату, адвокат радить звернути увагу на те, чи ввімкнені нагрудні камери, — це дасть змогу притягнути правоохоронців до відповідальності.

У тому разі, якщо проти волі громадянина доставили в ТЦК, насамперед потрібно вимагати слідчо-оперативну групу, адвоката і дзвінок у ДБР, куди слід повідомити про порушення з боку поліціянтів і представників військкомату, пояснив адвокат.

Нагадаємо, що адвокат роз'яснив, чи можуть ТЦК знімати на камеру видачу повістки. Роман Смутін радить українцям відстоювати свої права та знімати у відповідь на телефон, навіть якщо у співробітників ТЦК знайдуться заперечення.

Також повідомлялося, що потрібно робити в разі видачі повістки й утримання в ТЦК і СП.