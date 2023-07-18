Дезертирство під час війни: юрист пояснив нові поправки до Кримінального кодексу України

На думку експерта, народні депутати Верховної Ради ухвалили поправки до КК України, які декриміналізують втечу з військової частини терміном менше трьох днів.

Народні депутати внесли зміни до статті 407 Кримінального кодексу України "Самовільне залишення військової частини або місця служби". Згідно з поправками, військовослужбовця можна притягнути до відповідальності тільки в тому разі, якщо він залишив військову частину або місце служби більш ніж на три доби. Таким чином зміни до Кримінального кодексу України декриміналізують втечу з військової частини тривалістю до трьох днів. Про це заявив керівник практики кримінального права, партнер LCF Law Group Максим Шевердін у коментарі виданню "Дзеркало тижня".

"Залишення місця служби тривалістю до трьох діб, вчинене в умовах воєнного стану, також не охоплюється складом адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 172-11 КУпАП, оскільки адміністративне правопорушення не містить вказівки на обстановку вчинюваного діяння — воєнний стан. Тобто за залишення військової частини, вчинене в умовах воєнного стану, не передбачена ні адміністративна, ні кримінальна відповідальність", — зазначив юрист.

Якщо президент підпише закон, правоохоронцям доведеться закрити кримінальні провадження, де йдеться про дезертирство строком до трьох днів.

Експерт також зазначає, що торік за статтею було відкрито 6174 кримінальні провадження, з яких у 1540 випадках вручено підозру. Цього року правоохоронці відкрили 6476 проваджень, підозру вручили у 877 випадках.

У зв'язку з новими поправками також виникає питання, як правоохоронці кваліфікуватимуть ті випадки, коли боєць залишив місце служби на строк до трьох днів. А також з якого моменту починається обчислення строку дезертирства. На думку експерта, відповіді дасть правозастосовна практика правоохоронних органів і судів.

Фокус раніше писав про те, що в червні в Івано-Франківській області чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі за дезертирство.

Також Фокус розповідав 11 липня, що в Донецькій області затримали російських дезертирів, які хотіли відпочити від фронту біля моря .