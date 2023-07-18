В Україні дозволили отримувати звання офіцера без вищої освіти: Зеленський підписав закон

Документ передбачає, що молодшим офіцерам все одно доведеться пройти теоретичний курс військової підготовки. Але вже після завершення війни.

Володимир Зеленський дозволив під час воєнного стану присвоювати офіцерські звання сержантам, які мають бойовий досвід, але не мають спеціальної вищої освіти. Президент підписав відповідний закон, про що йдеться на сайті Верховної Ради.

Йдеться про зміни до статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо комплектування Збройних Сил України посадовими особами офіцерського складу на особливий період.

Згідно з документом, військовослужбовці без вищої профільної освіти можуть отримати молодше офіцерське звання в особливий період, зокрема на час дії воєнного стану, якщо їхній бойовий досвід становить не менше ніж півроку.

"Призначення таких військовослужбовців здійснюється наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад на період до призначення на ці посади офіцерів і за умови, що їм не будуть підпорядковані офіцери", — йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, під час воєнного стану дозволяється приймати на військову службу за контрактом як офіцерів людей від 20 до 40 років. Раніше граничний вік був до 30 років.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що офіцери, які здобули звання через свій бойовий досвід, але не мають профільної освіти, повинні будуть протягом півроку після закінчення воєнного стану пройти курс військової підготовки за своїм напрямом.

Нагадаємо, раніше офіцерське звання присвоювали лише захисникам зі спеціальною вищою освітою. Під час дії особливого періоду, наприклад воєнного стану, підставою могла бути вища освіта не нижче бакалавра з проходженням курсу військової підготовки, що відповідає профілю службової діяльності.

Фокус раніше писав про те, що 30 червня Володимир Зеленський підписав закон, що стосується виплат військовим . Згідно з документом, зарплати підвищили строковикам, курсантам та інструкторам. Крім того, закон збільшив тривалість відпусток для військовослужбовців.